George Pickens responde a rumores de descontentamento em Pittsburgh

George Pickens esteve no centro da tempestade esta semana depois de enviar uma postagem polêmica nas redes sociais para Instagram após um desempenho tranquilo contra o Titãs do Tennessee sobre Quinta à noite futebol. Mas o wide receiver na quarta-feira tentou dissipar qualquer noção de que ele está infeliz em Pitsburgo Enquanto o ladrões prepare-se para um jogo importante contra o Green Bay Packers na semana 10.

Escolhas afirmou que sua frustração não está centrada em nada relacionado ao futebol – depois de uma noite de duas recepções e 1 jarda negativa em uma eventual vitória contra o Titãs do Tennessee. A estrela do segundo ano disse ainda que não mistura futebol e mídia social, e a exclusão do conteúdo do Steelers de sua página do Instagram não tem nada a ver com seu papel no ataque do time.

Pickens apenas “limpando sua página”

Falando aos repórteres na quarta-feira, Escolhas disse que simplesmente queria “limpar” sua bagunça Instagram grade – embora o momento fosse suspeito, chegando no dia seguinte ao ladrões derrotou o Titãs 20-16 às Estádio Acrisure.

“Não tem nada a ver com os Steelers”, explicou Pickens.

Pickens, que postou uma história no Instagram que dizia “liberte-me”, também parecia frustrado com o colega receptor Diontae Johnson foi quem pegou o eventual passe vencedor para touchdown. Mas na quarta-feira, Pickens disse que não havia como ficar chateado com a peça – isso ajudou Pitsburgo ganhe o jogo e melhore para 5-3.

Você não vai acreditar no que aconteceu quando um ex-jogador da NFL desafiou um boxeador mexicano para uma luta

Um ex-jogador da NFL desafiou um boxeador mexicano e o final é inacreditávelRoberto Ortega

Uma pedra no sapato de Tomlin

Treinador principal Mike Tomlin não foi distraído pelo furor ao redor Escolhas e seu futuro com a franquia. Embora a estrela tenha deixado de seguir o quarterback Kenny Pickett além de Tomlinnão parece o ladrões será tirado do curso enquanto busca um retorno surpresa aos playoffs.

“É uma pedra no meu sapato”, disse Tomlin à mídia sobre os comentários de Pickens e a atividade nas redes sociais.

Os Steelers encerram no domingo uma rara partida de três jogos contra o Empacotadoresem uma revanche de Super Bowl XLV. Uma vitória empurraria Pitsburgo para 6-3 na temporada – e eles precisarão envolver mais o explosivo Pickens no ataque à medida que a segunda metade da campanha começar.