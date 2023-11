GERDAU abre seleção para técnicos, analistas, monitores, assistentes, gestores e estagiários. Confira todas as vagas

Gerdau, maior empresa do ramo siderúrgico do Brasil, está com oportunidades abertas em diversos estados.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Gerdau, siderúrgica com atuação em diversos estados do Brasil.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem ter nível médio/técnico ou superior.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

Ao todo, a Gerdau oferece 50 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:

Técnico (a) de Automação;

Analista de Qualidade Pleno;

Coordenador (a) de Produção;

Estagiário(a) Comercial;

Monitor (a) Florestal Silvicultura;

Gestor (a) de Contas;

Operador(a) Corte e Dobra;

Técnico de Projetos;

Assistente Administrativo;

Analista de Manutenção (Automação);

Operador (a) Alto – Forno;

Vendedor (a) Externo;

Especialista Qualidade Produto;

Estagiário Técnico Laboratório;

Estágio Técnico Edificações;

Estágio de Vendas.

As oportunidades são destinadas aos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, entre outros.



Além da remuneração mensal, os funcionários da empresa ainda tem direito a benefícios como como assistência médica hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale alimentação, benefício farmácia, programa de seguros e assistência para problemas pessoais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar a escolaridade exigida para o cargo, além de comprovar experiência no ramo de atuação (quando for solicitado).

Lembrando que o candidato deve se candidatar apenas para as vagas que estão de acordo com o seu perfil.

Como se inscrever?

Para participar do processo seletivo da Gerdau, o candidato deve acessar o site da plataforma Jobs.

O candidato deve realizar um pré cadastro e selecionar as vagas de interesse antes de encaminhar o currículo.

Saiba mais sobre a Gerdau

A empresa Gerdau nasceu há mais de 120 anos na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fabricando pregos.

De lá para cá, a Gerdau se tornou a maior empresa brasileira produtora de aço, com presença em diversos países das Américas e um forte compromisso com o futuro do país e o desenvolvimento da indústria.

Conheça a empresa em números:

32 unidades produtoras de aço

350 colaboradores diretos e indiretos no mundo

2 minas de minério de ferro

250 mil hectares de base florestal, entre plantios de eucalipto e áreas de preservação

Presença em 9 países

75 lojas da Comercial Gerdau

Maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina: transforma anualmente 11 milhões de toneladas de sucata em aço nas operações que mantém no Brasil e no mundo

Ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Nova York e Madri

Receita líquida em 2020: R$ 43,8 bilhões