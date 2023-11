Gerente: Belal Muhammad luta pelo título dos meio-médios em seguida, ‘nada mais faz sentido para ele’

Belal Muhammad ficará de olho na luta pelo título dos meio-médios como atração principal do UFC 296, com planos de desafiar o vencedor em 2024.

Atualmente em uma seqüência de 10 lutas invencíveis, que inclui um no contest com o atual campeão Leon Edwards, Muhammad conquistou seu lugar como desafiante número 1 na divisão após derrotar Gilbert Burns no UFC 288 em maio. Mais recentemente, porém, o CEO do UFC, Dana White, sugeriu que Muhammad agendaria outra luta antes do final do ano, enquanto Edwards se prepara para enfrentar Colby Covington em dezembro.

Embora tudo seja possível no que diz respeito ao matchmaking do UFC, o técnico de longa data de Muhammad, Ali Abdelaziz, se sente confiante de que a promoção seguirá sua prometida chance pelo título, mesmo que isso signifique esperar até o próximo ano para conquistá-la.

“O Dana é promotor e tudo o que o Dana fala eu levo para o banco”, disse Abdelaziz ao MMA Fighting. “Dana prometeu a ele uma disputa pelo título. Fecharei meus olhos e dormirei [well]. Dana sempre mantém sua palavra. Ele é o candidato número 1.

“Esta é a minha previsão. Acredito que algo vai acontecer no dia 16 de dezembro. Acredito que Belal Muhammad irá para lá e acredito que Belal Muhammad se tornará o campeão dos meio-médios do UFC. Mesmo que isso não aconteça, tudo bem. Esses dois caras lutam, o vencedor lutará contra Belal Muhammad.”

O único lutador atualmente à frente de Muhammad no ranking oficial do UFC é o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman, mas ele recentemente mudou para o peso médio para uma oportunidade de última hora contra Khamzat Chimaev.

Embora nenhuma decisão tenha sido tomada em relação à sua próxima luta, Usman já sugeriu permanecer na categoria até 185 libras e talvez até desafiar Dricus Du Plessis no início de 2024.

O restante dos meio-médios já está com cartão amarelo, o que deixa Muhammad em uma posição em que é quase uma disputa pelo título ou falência neste momento.

“Nada mais faz sentido para ele”, disse Abdelaziz. “Nem a luta do Kamaru, teria que ser por questões financeiras, mas agora o Kamaru é peso médio.

“Belal Muhammad sempre foi o candidato número 1. Não foi ‘talvez lute com esse cara, talvez lute com aquele cara’. Não, ele era o candidato número 1 e é o próximo ao título. Porque acredito em tudo o que Dana White diz, eu acredito.”

Não há nenhuma palavra ainda se Muhammad poderia servir como reserva para a luta entre Edwards e Covington em dezembro, mas de qualquer forma parece que na pior das hipóteses ele estará se preparando para desafiar o vencedor após o término de 16 de dezembro.