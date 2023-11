Gerente de Francis Ngannou: A decisão para a próxima luta está ‘provavelmente 90% tomada’

Francis Ngannou já está a planear o seu próximo passo.

Isso é de acordo com Marquel Martin, representante de longa data de Ngannou, que revelou na quarta-feira A hora do MMA que o ex-campeão peso pesado do UFC está avaliando suas opções após sua espetacular estreia no boxe profissional contra Tyson Fury e está perto de decidir seu próximo passo.

“Acho que o veremos novamente no primeiro trimestre de [next] ano, seja com seus parceiros no PFL ou em um híbrido [fight] de algum tipo”, disse Martin em A hora do MMA. “Acho que todas as opções estão sobre a mesa, e vai ser muito emocionante, quem quer realmente lutar com ele agora? Não se trata mais tanto de Francisco perseguindo, o que é uma boa situação para se estar.”

Ngannou, 37, surpreendeu o mundo dos esportes de combate no último sábado ao lutar pela decisão dividida contra o Fury em Riad, na Arábia Saudita. Embora tenha perdido oficialmente a luta no placar de dois juízes, Ngannou ainda levou Fury ao seu limite e até derrubou o campeão linear dos pesos pesados ​​do boxe em uma performance que destruiu as expectativas de muitos e deixou lutadores de boxe como Eddie Hearn e Carl Frampton cantando seu elogios.

A questão do próximo passo de Ngannou é hoje uma das maiores e mais lucrativas a serem respondidas em todos os esportes de combate. O conselheiro real saudita, Turki Alalshikh, disse na segunda-feira A hora do MMA que ele já apresentou uma oferta para manter o peso pesado para sua próxima luta de boxe após a derrota do Fury. No mesmo episódio, o próprio Ngannou e o fundador do PFL, Donn Davis, também cogitaram a ideia de uma luta contra Deontay Wilder sob a bandeira do PFL – seja sob as regras do MMA, do boxe ou de um conjunto de regras que mistura os dois – enquanto Hearn fazia lobby publicamente por um confronto cruzado contra Anthony Joshua, potencialmente realizado na África, que ele acredita que poderá ser “uma das maiores lutas da história do esporte”.

Martin disse na quarta-feira que a decisão de Ngannou “está provavelmente 90 por cento tomada” e respondeu afirmativamente que Fury, Wilder e Joshua estão envolvidos.

“Essas são algumas das opções que discutimos há muito tempo”, disse Martin. “Acho que quem surgiu ultimamente foi Anthony Joshua, certo? Tivemos conversas com Deontay. E obviamente Tyson está lá, mas agora Joshua pode ser um pretendente em potencial. Obviamente, Eddie Hearn, tenho muito respeito por ele como promotor e ele faz um ótimo trabalho. Ele acha que Anthony Joshua pode facilitar o trabalho de Francis, e é só – na verdade, a equipe, esperávamos antes que o negócio do Tyson Fury acontecesse, esperamos ter a chance de lutar contra Anthony Joshua.

“Pessoalmente, esse é um trabalho fácil para Francisco. E acho que Anthony Joshua realmente não queria isso, mas agora, se ele é inteligente e Eddie é um cara inteligente, há algo a ser dito sobre a África e aqueles dois, certo? Sabendo que AJ é nigeriano, acredito. Você pode defender Deontay Wilder, porque estilisticamente, poder por poder, todo mundo quer responder a essas perguntas. E venho dizendo isso publicamente há um bom tempo. Francisco, o seu poder é incomparável a qualquer ser humano na Terra. Então você tem esse espetáculo”, continuou Martin.

“E é claro que conheço Francis como competidor, como atleta, ele vai querer provar ao mundo: ‘Não só venci [Fury] primeira vez, mas vou vencê-lo novamente de forma ainda mais convincente se vocês um dia [agree to it].’ Então essa é a parte emocionante. Então Francis vai fazer sua escolha, ele vai ganhar aquele maldito dinheiro de que falamos.”

Martin se recusou a apontar a direção que Ngannou está tomando, no entanto, ele revelou sua preferência pessoal pelo que gostaria de ver em “O Predador” a seguir.

“Sabendo que Tyson está lá, gostaria de acrescentar mais drama – adoraria ver Deontay entrar no MMA e testar sua mão em regras mistas. [fight], certo?” disse Martinho. “E então isso criaria esse tipo de narrativa, apenas para que o mundo pudesse ver a diferença entre os dois. É por isso que gosto de mostrar isso do ponto de vista de, tipo, não acho que os lutadores de MMA recebam crédito suficiente pelo que fazem no mundo dos esportes de combate. Então eu adoraria ver isso, certo? E sabendo que o Tyson tem sua luta com o Usyk, depois vai ter a oportunidade de fazer a revanche.”

“Tenho muito respeito por Tyson para sequer pensar que ele não consideraria [the rematch] como concorrente”, acrescentou Martin. “Quando você está no auge do jogo, como Tyson Fury, você não vai dormir a menos que saiba que venceu a luta de forma justa. Certo? Na minha opinião, mesmo o time dele, vendo-os no aeroporto, o time dele não tinha aquela vibração do tipo, ‘Acabamos de ganhar.’ Sua equipe tinha uma vibração do tipo: ‘Nós escapamos impunes’. E gostaria de pensar que, como competidor, ele receberia bem essa revanche.

“Mas não há nada além de respeito mútuo entre os dois. Acho que foi uma luta incrível. Acho que Francisco fez o suficiente para vencer, mas obviamente não foi do nosso jeito. Mas da próxima vez vocês verão com certeza quem é o vencedor: Francis Ngannou. Ele é o melhor atleta de esportes de combate do mundo. Ele é o melhor empate. Ele tem mais poder. Ele tem a melhor história. Você escolhe, Francisco é o número 1. E ele deve ser tratado como tal. E espero que ele tenha feito o suficiente para ganhar o respeito do mundo.”