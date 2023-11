Giannis marca 40, Dame ajuda como Bucks é o melhor Mavs na batalha contra Luka e Kyrie

Giannis Antetokounmpo marcou 40 pontos e Damian Lillard adicionou 27 para o Milwaukee Bucksque estendeu sua seqüência de vitórias para quatro jogos com uma vitória por 132-125 sobre o Dallas Mavericks no Sábado à noite.

Antetokounmpo teve média de 41,3 pontos em seus últimos três jogos antes de ser reduzido a 16 na noite de sexta-feira em Charlotte. Contra o Mavericks, ele acertou 18 de 26 arremessos, incluindo um par de 3 pontos, e pegou 14 rebotes e sete assistências.

Kyrie Irving marcou 39 enquanto Luka Doncic adicionou 35 para Dallas (9-4).

Milwaukee perdia por 109-99 faltando 9:04 para o fim do jogo antes de partir para uma sequência de 13-4, incluindo sete de Antetokounmpo para voltar a um ponto faltando 5:17 para o final.

Luka Doncic erra dois lances livres tardios

O Bucks teve uma pausa quando Donicic errou um par de lances livres que daria a Dallas algum espaço para respirar.

Antetokounmpo seguiu acertando um par da linha que colocou Milwaukee em vantagem por 114-113, enquanto Lillard acertou todas as três tentativas de lance livre após ser derrubado por Irving para aumentar a vantagem do Bucks para quatro com 4:34 restantes.

O Mavericks conseguiu 127-125 na jogada de três pontos de Irving faltando 1:26 para o fim, mas Pat Connaughton acertou uma cesta de 3 pontos 21 segundos depois e Dallas não conseguiu se recuperar.

