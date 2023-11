Giants descrevem esperanças e expectativas para Daniel Jones após cirurgia no joelho

TO quarterback titular do New York Giants ganhou mais jogos do que o quarterback titular que eles têm sob contrato até 2026.

A ascensão de Tommy DeVito, em contraste com a queda de Daniel Jones, tem sido um enredo definidor na temporada de 2023 dos Giants – que os viu registrar um decepcionante recorde de 4-8 após uma aparição nos playoffs de 2022. O contrato de US$ 160 milhões de Jones e a temporada reduzida por lesões geraram críticas significativas para a diretoria de Nova York, liderada pelo gerente geral Joe Schoen.

Schoen se encontrou com a mídia na segunda-feira após a vitória dos Giants por 10 a 7 sobre o New England Patriots, e o ex-executivo do Buffalo Bills falou sobre a posição de Jones na organização após uma campanha difícil.

Schoen apoia Jones…

Jones passou por uma cirurgia na semana passada no joelho direito machucado, e Schoen espera que o ex-jogador entre os 10 primeiros escolhidos “ataque” sua reabilitação – talvez retornando antes do cronograma de recuperação projetado de 8 a 10 meses.

Schoen, que não convocou Jones, mas o contratou para a extensão de contrato fortemente criticada, disse que os Giants “esperam” que o ex-Duke Blue Devil seja seu quarterback titular quando estiver saudável em 2024.

“O cara venceu 10 jogos (em 2022). Ele venceu um jogo de playoff fora de casa para os Giants”, disse Schoen.

Nas últimas semanas, Jones foi ofuscado por DeVito, um agente livre não contratado que levou os Giants a vitórias consecutivas sobre os Patriots e os Washington Commanders. Mas não se espera que DeVito leve Nova York ao que seria uma aparição chocante nos playoffs – mesmo que o clima em torno do MetLife Stadium esteja um pouco melhor agora.

…mas Schoen não fechou a porta para a elaboração de um QB

No entanto, Schoen foi cauteloso ao dizer que “não temos uma bola de cristal” em relação a como será a reabilitação de Jones, e ainda se espera que os Giants tenham uma escolha entre os 10 primeiros – potencialmente os cinco primeiros. o Draft de 2024 da NFL. Embora espere que Jones retorne e recupere seu lugar na tabela de profundidade, Schoen disse que Big Blue pegaria “o melhor jogador disponível” com sua seleção na primeira rodada em 2024.

Esse “melhor jogador disponível” poderia ser um quarterback de elite, como Caleb Williams ou Drake Maye, que devem sair do tabuleiro antes das escolhas de Nova York (de acordo com a ordem atual do draft). Schoen teve o cuidado de não fazer garantias ou garantias sobre Jones, deixando a porta aberta para uma mudança de quarterback na entressafra – seja os Giants recrutando um jovem sinalizador ou tentando adquiri-lo em uma negociação.