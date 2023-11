GIGANTES do varejo ENGAJADOS na Black Friday: tire PROVEITO disso

A Black Friday 2023 está programada para o dia 24 de novembro. Assim, a previsão é que dois em cada três cidadãos brasileiros aproveitem as oportunidades, de acordo com informações recentes do Google.

Como é habitual, as principais lojas do comércio varejista nacional e internacional já iniciaram a apresentação de uma espécie de ‘prévia’ do que estão preparando para o aguardado dia. Todos estão apresentando promoções vantajosas para aqueles que não desejam esperar até o final do mês. Portanto, descubra a seguir o que grandes empresas de comércio têm a disponibilizar na Black Friday.

Mercado Livre entra com força para a Black Friday 2023

O Mercado Livre está alocando investimentos consideráveis na Black Friday deste ano. A plataforma aumentou em 50% os gastos com mídia e em 137% os cupons de desconto em comparação com 2022.

Descontos em diversas categorias, como moda e beleza, esportes, supermercado, casa e decoração, alcançam até 70% ao longo de todo o mês de novembro. Ademais, a empresa apresenta ofertas-relâmpago em produtos e categorias selecionadas, com descontos variados e exclusivos durante períodos específicos.

Promoções em smartphones, notebooks, televisores e mais

Entre as ofertas especiais, destacam-se dispositivos eletrônicos como smartphones, notebooks e Smart TVs. Além disso, tem também os eletrodomésticos como micro-ondas, máquinas de lavar e geladeiras, com descontos especiais.

Outros gigantes do varejo se “aquecem” para a Black Friday

No entanto, não é somente o Mercado Livre que está apresentando uma espécie de “prévia” da Black Friday aos consumidores. Como era esperado, gigantes do comércio eletrônico como Amazon, Shopee, Shein, entre outros, já estão oferecendo ofertas expressivas aos usuários que visitam suas lojas online.



Amazon

A Amazon já disponibiliza mais de 25 mil ofertas com descontos de até 50% em categorias como:

Informática;

Eletrônicos;

Alimentos;

Bebidas;

Beleza;

Livros;

Moda;

Pet shop.

Marcas renomadas, como Apple, Jonny Walker, Barbie, Huggies, Mash, Oster, Canon e PlayStation, estão entre aquelas que terão promoções. A empresa, focando em entregas rápidas nesta edição, planeja ofertas diárias ao longo do período que antecede a data.

Por meio da inteligência artificial, a Amazon personalizará ofertas com base em itens salvos anteriormente. Assim, fornecerá recomendações com base no histórico de navegação.

Em relação aos métodos de pagamento, a Amazon oferece opções como cartões de crédito e débito, boleto e Pix. Agora, com relação aos pontos Livelo, estes terão valor 10% maior durante o Esquenta Black Friday.

Americanas na Black Friday

A Americanas encara esta edição da Black Friday após um ano tumultuado devido a “inconsistências contábeis” em seu balanço. O resulta foi um processo de recuperação judicial com mais de R$ 40 bilhões em dívidas.

Para o aquecimento da Black Friday, a Americanas, mesmo sem revelar muitos detalhes, assegura diversas ofertas. Haverá também condições de pagamento diferenciadas (incluindo cashback para pagamentos com o app Ame) e uma ampla variedade de produtos disponíveis em suas lojas físicas, site e app.

As ofertas, com descontos de até 40%, estarão vigentes durante todo o mês de novembro. A empresa também aposta em entregas rápidas, especialmente para categorias como alimentos, brinquedos, bebidas e itens para bebês.

Casas Bahia

As Casas Bahia já iniciaram sua ação promocional antecipada em pleno desenvolvimento. Oferecendo descontos que podem atingir 40% em diversas categorias de produtos, a empresa também inclui vantagens no pagamento via Pix.

Ademais, condições facilitadas de pagamento, como parcelamento em até 30 vezes fixas no cartão da loja e descontos para quem optar pelo carnê digital, fazem parte das estratégias da varejista. Para tornar a experiência de compra ainda mais atrativa, uma seleção de produtos estará disponível com frete grátis para compras realizadas por meio do aplicativo e site.

Magazine Luiza

A Magazine Luiza assegura descontos expressivos de até 80% em produtos ao longo de todo o mês de novembro. Sob a denominação “Agora ou Nunca”, a empresa lançará promoções-relâmpago com descontos exclusivos em itens selecionados. Dessa forma, garante que esses produtos não terão preços mais baixos na sexta-feira (24).

Todas as categorias, desde eletroeletrônicos até tecnologia, moda, esportes, beleza, alimentos e bebidas, estarão contempladas nas promoções. Com 300 mil sellers no marketplace, a Magazine Luiza assegura uma ampla variedade de ofertas.

Shein na Black Friday

A Shein se destaca com uma oferta atrativa de milhares de cupons de desconto e frete grátis para pedidos acima de R$ 20 durante seu “aquecimento” para a Black Friday. Com descontos que podem atingir 85%, a empresa promete ampliar ainda mais as vantagens no dia oficial da Black Friday, chegando a descontos de até 90%.

A estratégia da Shein incluiu a data 11.11, conhecida como data dupla, e ofereceu descontos de até 90% em produtos selecionados. A empresa trouxe para o Brasil uma tradição asiática, onde o 11.11 é celebrado como o Dia dos Solteiros, tornando-se uma grande data de vendas, semelhante à Black Friday.

Shopee

Ao longo da Black Friday, a Shopee disponibilizará um montante total de R$ 8 milhões em cupons de desconto. As categorias contempladas abrangem itens de beleza, produtos para casa, acessórios para veículos, eletrônicos, brinquedos, entre outros. Uma oferta generosa para os consumidores que buscam economia e variedade.