Giraffas CONTRATA funcionários em todas a regiões do país

O Giraffas, famoso rede de restaurantes que é a maior e mais reconhecida rede de alimentação completa do Brasil, está contratando profissionais em inúmeros estados do país. Quer dizer, caso esteja buscando um novo trabalho, consulte a lista de opções disponíveis:

Atendente de Restaurante – Recife – PE – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Restaurante – Porto Alegre – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Restaurante – Goiânia – GO e Brasília – DF – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Loja – Taguatinga – DF – Atendimento;

Gerente de Plantão – SHOPPING CENTER NORTE – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food;

Atendente de Restaurante – SHOPPING CENTER NORTE – São Paulo – SP;

Gerente de Plantão – Recife – PE – Lanchonete, Fast Food: Executar as rotinas operacionais de qualidade, serviços e atendimento no restaurante. Cumprir com a sequência de etapas de trabalho definidas pelo superior imediato, seja em atividades de higienização, limpeza e manipulação de alimentos e equipamentos. Atender aos clientes;

Gerente de Restaurante – Erechim – RS – Gastronomia;

Gerente de Plantão – Nova Mutum – MT – Lanchonete, Fast Food;

Operador (a) de Caixa – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Boa Vista – RR – Lanchonete, Fast Food;

Gerente de Restaurante – Boa Vista – RR – Lanchonete, Fast Food;

Chapeiro (a) – Taguatinga – DF – Lanchonete, Fast Food;

Atendente Geral – Serra – ES – Atendimento.

Mais sobre o Giraffas

Falando mais sobre o Giraffas, vale destacar que a história da Rede começou em 1981. Com paixão, trabalho e planejamento, a lanchonete, gradualmente, se transformou na maior rede local de sanduíches rápidos.

Com o passar do tempo, o Giraffas continuou a crescer e se consolidar, principalmente após a adoção do sistema de franquias em 1991, com cerca de 400 unidades em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2021.

Ao longo dos 40 anos de história foi sempre inovador, antecipando as tendências do mercado e hoje apresenta um cardápio variado com mais de 186 opções, além de desenvolver cardápios sazonais e regionais que somam à diversidade de sabores. São 2 milhões de refeições servidas mensalmente.

Sociedade anônima de capital fechado faturou acima de R$700 milhões em 2019 e para 2022 projeta ultrapassar os R$780 milhões. Mantém-se como a maior rede de refeições completas do mercado com capital 100% nacional.

Como se candidatar em um dos cargos?



Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

