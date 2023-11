Glover Teixeira explica decisão de permanecer aposentado apesar da vontade de lutar novamente

Glover Teixeira sente falta de lutar quando está na cidade para um evento do UFC, principalmente quando seu amigo próximo e hoje campeão do UFC Alex Pereira está em ação. Mas neste momento ele sente que está numa missão diferente.

O ex-campeão até 205 libras anunciou sua aposentadoria após uma emocionante demonstração de coragem contra Jamahal Hill, ficando aquém do cinturão vago em uma batalha de 25 minutos em janeiro passado, no Rio de Janeiro. Ele explicou no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast por que ele não está considerando um retorno.

“Eu disse a ‘Poatan’ [Pereira] quando estávamos esperando para sair [at UFC 295] que senti um pouco de falta disso”, disse Teixeira rindo. “Mas isso não foi algo que fiz por dinheiro, fiz porque realmente adorei. Sinto falta dos velhos tempos, mas não penso em voltar.

“Estou aproveitando o momento. Não sei o que é, mas estou num estado da minha vida, mesmo antes de ganhar o cinturão, que estou num estado de agradecimento, de gratidão por ter tudo o que tenho e realizar tudo o que conquistei. realizado.”

Teixeira atribui à meditação o alcance deste nível de “paz interior”. Ele adora sentar-se em seu quintal em Danbury, Connecticut, para “ler um livro e ouvir o canto dos pássaros”.

“É uma alegria imensa simplesmente estar vivo”, disse Teixeira. “Não sabemos quando vamos partir. Não sei se isso é bom ou ruim, você fica confuso às vezes, então eu ligo para o Lyoto [Machida] conversar, porque ele também passou por isso. Mas estou numa zona de conforto, sabe? Estou muito confortável onde estou agora e às vezes pensamos: ‘Você tem que sair da sua zona de conforto’. Mas para onde?

“Lutar, talvez isso me tirasse da zona de conforto. Eu estava lutando e me divertindo muito. Simplesmente parei de lutar porque pensei que tinha perdido para alguns caras – até mesmo para Jiri [Prochazka], e aquela última luta com Jamahal. Não tirando nada desses caras, mas senti que era o fator idade, na verdade. Eu estava ficando mais lento, mais fraco. Porra, eu, aos 35 anos, destruiria esses caras. Mas está na hora, certo?

Teixeira passou de lutador a treinador e mentor, auxiliando Pereira na busca pelo cinturão do UFC que foi seu no passado. Pereira nocauteou Jiri Prochazka na luta principal do UFC 295 no Madison Square Garden no início deste mês para ingressar no exclusivo clube campeão das duas divisões.

“É hora de seguir em frente, e que melhor maneira do que essa, quando você vê alguém que pode fazer o trabalho melhor do que você?” Teixeira disse. “E em vez de ficar com ciúmes ou ressentido com isso, você o ajuda com tudo que tem para que ele fique ainda melhor? É isso que estamos fazendo aqui com Poatan. Quando vi que Poatan estava se saindo melhor do que eu, principalmente quando disse que planejava ir para o meio-pesado, pensei: ‘Vou apostar todas as minhas fichas e colocar toda a minha energia nele, porque tenho certeza que ele’ vou fazer melhor. E ele está fazendo isso.”

O veterano de 44 anos disse “é uma alegria” trabalhar com Pereira em Connecticut e que o relacionamento deles é o que todos os lutadores deveriam aspirar a ter um dia.

“Eu amo a família dele”, disse Teixeira. “Sou um homem de paz e gosto de todos. Tento espalhar amor pelas pessoas, principalmente quando você recebe de volta o amor verdadeiro. Transferimos amor e gentileza, mas tem que ser um espelho. Em vez de absorver toda aquela bondade e amor, retribuir.”

“Um dia, alguém escreveu um comentário: ‘Não confie em uma pessoa que não gosta de Glover e Poatan’, e isso é verdade”, acrescentou. “Não apenas eu e Poatan, mas Khabib [Nurmagomedov] e [Islam] Makhachev, [Daniel] Cormier e Cain Velasquez, eu e Chuck Liddell. É uma amizade onde se vê o amor, que queremos o melhor um para o outro. Ele também quer o que é melhor para mim.

“[Pereira] tinha luta marcada para a semana seguinte, mas fui ao meu desfile às 22h para comemorar a conquista do cinturão. Eu fico tipo, ‘Vá para a cama, cara, você vai lutar na próxima semana.’ Isso mostra a amizade que temos. Para não gostar disso, ou você fica com ciúmes por não ter um amigo assim, ou simplesmente tem ódio no coração. Mostramos à próxima geração que não existe eu na equipe.”