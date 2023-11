Glover Teixeira: Israel Adesanya não quer lutar novamente com Alex Pereira, ‘principalmente no meio-pesado’

Alex Pereira convocou Israel Adesanya para uma luta trilogia após conquistar o título meio-pesado do UFC no último fim de semana no Madison Square Garden, mas “The Last Stylebender” não parecia muito interessado em lutar com ele mais uma vez.

Adesanya foi às redes sociais para reagir ao nocaute de Pereira pela conquista do título sobre Jiri Prochazka no UFC 295, dizendo que ainda vive “sem pagar aluguel” na cabeça de Pereira depois de parar o brasileiro no início deste ano. “Poatan” se recuperou da derrota para marcar vitórias sobre Jan Blachowicz e Prochazka e conquistar o cinturão dos 205 libras, enquanto Adesanya perdeu o título dos médios para Sean Strickland.

O parceiro de treino e amigo de longa data de Pereira, Glover Teixeira, esteve mais uma vez no seu corner em Nova York e contou ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast ele não se surpreende com o desinteresse de Adesanya, considerando que o talento nigeriano perdeu três das quatro lutas para Pereira, tanto no MMA quanto no kickboxing.

“Não quero continuar falando porque às vezes vai sair como se eu estivesse falando merda e não sou esse tipo de cara, mas Adesanya não quer brigar com ele”, disse Teixeira. “Adesanya está em uma ótima posição agora, ele tem muito dinheiro. Não estou dizendo que ele está com medo. Se ele nunca tivesse vencido o [UFC] cinturão ele com certeza subiria e lutaria com o Alex por esse cinturão, mas ele está no topo do mundo, cara. Você acha que ele vai lutar contra esse cara?

“Ele provavelmente quer mais lutas especiais agora, caras mais fáceis. Ir lá e lutar com alguém da geração anterior, um ex-campeão, talvez o Anderson Silva de novo, ou [Paulo Costa] ‘Borrachinha’. F*ck, man. [Pereira] no meio-pesado? Coitado.

Adesanya recentemente sugeriu a ideia de tirar uma folga do esporte para retornar em 2027, após a derrota para Strickland, e Teixeira insiste que Pereira ainda é o adversário mais lucrativo para ele no UFC.

“É a luta que dá mais dinheiro para ele”, disse Teixeira. “Acredito que ele receberá o dobro se lutar contra o ‘Poatan’ em vez de qualquer outro, mas adivinha com quem ele vai lutar. É como se as pessoas dissessem: ‘Se você recebe o dobro, você faz esse trabalho?’ ‘Eu farei isso, cara.’ Mas isso depende. Quantas pessoas dizem ‘Não trabalho para essa pessoa, mesmo que ela me pague o dobro’? Ele vai ficar tipo, ‘Eu não quero ‘Poatan’ nunca mais, cara. Especialmente no meio-pesado.’”

Teixeira já conquistou o título dos 205 libras no UFC antes de perder para Prochazka, o homem que seu amigo acabou de derrotar para conquistar a coroa, e disse que antecipou a subida de Pereira na categoria de peso depois de ver o quanto ele sofreu na academia para atingir os 185 -limite de libras. Essa decisão, disse Teixeira, irá “definitivamente” prolongar a sua carreira.

Quanto a Pereira derrotar seu antigo inimigo e potencialmente enfrentar Jamahal Hill em seguida, que derrotou Teixeira em sua aposentadoria em janeiro passado, o veterano brasileiro diz que não há sentimento de vingança no ar.

“Não existe vingança no MMA, pelo menos não para nós”, disse Teixeira. “O cinturão agora está com meu amigo e é isso que importa. Claro, traga para a academia, ganhamos mais amor na cidade, representando Connecticut e o Brasil. Trouxemos para casa, mas o que me deixa feliz mesmo é que ele está com o cinturão, sabe?”

No entanto, Teixeira brinca que “ajudou” Pereira ao “quebrar” Prochazka e Hill antes que “Poatan” tivesse que combatê-los. Os dois lutadores sofreram lesões graves após derrotar Teixeira na luta pelo título do UFC, acabando por desocupar o cinturão.

“Eles lutaram comigo e venceram, mas ainda não lutaram”, riu Teixeira. “Eles ficaram mais de um ano sem brigar. Se eu não estivesse aposentado, teria lutado três vezes antes de eles voltarem [laughs]. Trabalhamos em equipe e ‘Poatan’ vai lá para nocauteá-los agora.”