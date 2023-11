GoFundMe suspende arrecadação de fundos suspeita para adolescente assassinado em Las Vegas

GoFundMe suspendeu uma arrecadação de fundos que parecia beneficiar a família do adolescente de Las Vegas que foi espancado até a morte no início deste mês, e sua família afirma que a solicitação de dinheiro é fraudulenta.

A arrecadação de fundos é intitulada “Família Jonathan Lewis” e arrecadou quase US$ 2 mil desde que foi ao ar na semana passada. A foto principal não é de Lewis, de 17 anos, mas sim de outro homem… um homem que, segundo o pai de Jonathan, não tem nenhuma ligação com Lewis.

De acordo com a descrição, o suposto organizador, Cole Charlesestá tentando arrecadar fundos para a família de Lewis… mas é tudo muito vago.

Um porta-voz do GoFundMe disse ao TMZ … “Nossa equipe de Confiança e Segurança entrou em contato com o organizador para obter mais informações. Todos os fundos arrecadados na arrecadação de fundos permanecem mantidos com segurança por nossos processadores de pagamento enquanto nossa equipe de Confiança e Segurança conduz sua revisão.”



Para ser claro, a pessoa que dirige a arrecadação de fundos questionável não tem acesso ao dinheiro arrecadado e ele será mantido pelo GoFundMe até que a investigação seja concluída.

Além disso… há uma arrecadação de fundos verificada e existente que está no site beneficiando a família Lewis e que arrecadou bem mais de US$ 100.000. Protegendo o GoFundMe comunidade é uma das principais prioridades da plataforma, e eles têm uma equipe dedicada que analisa todas as arrecadações de fundos relacionadas a este incidente.



Como informamos, as imagens do incidente brutal mostraram Lewis no centro de uma surra perto de uma escola de ensino médio em Las Vegas – os policiais disseram que o ataque resultou de fones de ouvido roubados e possivelmente de uma caneta vaporizadora… com todos concordando em se encontrar em um beco depois escola para lutar.