Golden State Warriors oferece atualização a Stephen Curry após ressonância magnética de lesão no joelho direito

Guerreiros do Golden State o astro Stephen Curry já perdeu o jogo do torneio de temporada da última terça-feira contra o Minnesota Timberwolves, jogo que seus companheiros perderam. Curry começou a temporada com força e números impressionantes, mas dores no joelho direito interromperam sua atividade. Depois de perder o jogo, os resultados de uma ressonância magnética que ele fez foram agendados para quarta-feira e os resultados foram divulgados. As notícias são confusas, pois os resultados não mostram nenhum dano estrutural real, mas a dor no joelho direito persiste. Com isso, Stephen Curry continuará sendo avaliado durante toda a semana, mas os fãs do Warriors querem saber se ele jogará na quinta-feira.

Stephen Curry jogará contra o Thunder?

Na noite de quinta-feira, o Golden State Warriors joga contra o Oklahoma City Thunder em um jogo da temporada regular que não faz parte do Torneio da Temporada. Com sua última derrota contra os Timberwolves, os Warriors estão atualmente com 6-6 em seu recorde da NBA e enfrentam o OKC com um recorde de 7-4. As pessoas querem saber se Curry vai jogar, ao que os Warriors responderam: “Stephen Curry, que não jogou o jogo da noite passada contra os Timberwolves devido a uma dor no joelho direito, passou por uma ressonância magnética ontem à tarde para determinar a extensão da lesão. A ressonância magnética não revelou nenhum dano estrutural. Stephen não jogará o jogo de quinta-feira contra o Thunder e será reavaliado em algum momento ainda esta semana.

Para a sorte de todos os torcedores do Warriors, a ressonância magnética foi conclusiva no fato de que o joelho dolorido não apresenta danos estruturais. O que significa que o descanso e a fisioterapia podem ser bons o suficiente para que ele se recupere totalmente dentro de uma semana ou mais. Mas não teremos Stephen Curry jogando basquete por pelo menos uma semana, as pessoas que adoram vê-lo jogar ficam arrasadas com a notícia. Mas o mais importante é que os fãs dos Warriors já estão começando a se preocupar porque provavelmente não terão Draymond Verde para esse jogo devido à sua recente expulsão. Sem duas de suas maiores estrelas, esses Warriors podem ter dificuldades para conseguir essas vitórias até mesmo contra os rivais menos competitivos.