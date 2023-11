A era digital revolucionou a maneira como nos comunicamos, trabalhamos e realizamos transações. Com aplicativos como WhatsApp, redes sociais e operações 100% digitais, a sociedade testemunhou uma transformação que se assemelha ao impacto da Revolução Industrial em tempos passados.

Golpe do falso patrão? Entenda o novo golpe que está sendo aplicado via WhatsApp

No entanto, essa evolução também trouxe consigo uma onda crescente de crimes cibernéticos, desafiando autoridades especializadas. Assim como a tecnologia avança, os golpistas também inovam, tornando essencial que todos estejam preparados para se proteger.

Golpes no WhatsApp

A expansão da era digital é um fenômeno global que rivaliza com grandes marcos da história humana. No entanto, esta revolução não é apenas uma tendência passageira. Visto que essa é uma mudança permanente que afeta várias profissões, levando algumas à extinção e criando outras totalmente novas. Infelizmente, essa evolução também atrai a atenção de criminosos que buscam se aproveitar da tecnologia.

A internet, com suas plataformas de mensagens, redes sociais e transações digitais, testemunhou uma crescente onda de crimes cibernéticos. Portanto, esses golpistas estão constantemente inovando, adaptando-se à mesma velocidade com que a tecnologia se desenvolve.

Um caso de vítima de golpe realizado via WhatsApp

Recentemente, um incidente chocante chamou a atenção da mídia. Uma nova funcionária de uma empresa recebeu uma mensagem em seu WhatsApp que parecia legítima à primeira vista. Uma vez que o remetente usou o nome completo de seu superior e até exibiu o logotipo da organização.

Desse modo, a mensagem pedia que ela comprasse cartões de recarga, como os da Google Play, e compartilhasse os códigos correspondentes. No entanto, a funcionária, confiando na suposta autoridade de seu chefe, seguiu as instruções e gastou uma quantia significativa de R$ 5 mil em cartões da Google Play.



Você também pode gostar:

Contudo, à medida que a situação se tornou suspeita, ela percebeu que havia caído em um golpe. De modo geral, os criminosos cibernéticos usam a engenharia social e exploram plataformas como o LinkedIn para segmentar os recém-contratados e profissionais que trabalham remotamente. Uma vez que eles se aproveitam do desconhecimento dos novos colaboradores sobre os procedimentos da empresa, bem como, do isolamento que muitas vezes afeta quem trabalha em casa.

Como se proteger de golpes no WhatsApp

A história citada ilustra a necessidade de estar alerta e preparado para evitar cair em golpes semelhantes. Confira alguns pontos essenciais para se proteger no WhatsApp e em outras plataformas digitais:

Desconfie de mensagens incomuns

Sempre que receber uma mensagem incomum e inesperada, mesmo de um contato conhecido, questione sua autenticidade. Isso porque golpistas – muitas vezes – se passam por pessoas da sua rede de contatos.

Contate o remetente diretamente

Antes de atender a qualquer solicitação feita por mensagem, tente entrar em contato por telefone ou pessoalmente com a pessoa que enviou a mensagem. Isso ajudará a verificar a legitimidade da solicitação.

Proteja suas informações

Em suma, evite compartilhar informações pessoais ou profissionais em redes sociais ou em plataformas de acesso público. Pois quanto menos os golpistas souberem sobre você, menos oportunidades eles terão de aplicar golpes.

Informe-se constantemente

Mantenha-se informado sobre as táticas de golpes mais comuns e compartilhe esse conhecimento com seus colegas de trabalho Uma vez que a prevenção é a chave para se proteger contra emboscadas digitais. Certamente, a era digital trouxe inúmeras vantagens, mas também aumentou o risco de crimes cibernéticos, como o golpe no WhatsApp que discutimos.

Por isso, para se proteger, é crucial manter um alto nível de vigilância e desconfiança ao lidar com mensagens e solicitações inesperadas. A prevenção é a sua melhor defesa. Sendo assim, não caia nas artimanhas dos golpistas. Proteja-se e ajude a criar um ambiente digital mais seguro para todos.