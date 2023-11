Golpe do Pix: Conheça a iniciativa dos bancos para reduzir os riscos

O Pix revolucionou como os brasileiros realizam transferências bancárias, proporcionando facilidade e agilidade nas transações financeiras. No entanto, com a grande adesão a essa nova modalidade de pagamento, também surgiram os golpes e fraudes digitais.

Para evitar cair em armadilhas, é fundamental estar informado e adotar medidas de segurança. Neste artigo, discutiremos as principais fraudes relacionadas ao Pix e compartilharemos dicas valiosas para proteger seus dados e evitar prejuízos.

Golpes e Técnicas Utilizadas pelos Criminosos

Os golpes envolvendo o Pix são realizados por meio de técnicas de engenharia social, que visam manipular psicologicamente os usuários para obter informações confidenciais ou realizar transações fraudulentas. Dentre as principais tentativas de fraude estão:

Golpe do Falso Funcionário do Banco

Nesse golpe, os criminosos entram em contato com a vítima, se passando por funcionários de bancos, e solicitam informações pessoais, senhas ou até mesmo realizam transferências fraudulentas em nome do usuário. É importante ressaltar que os bancos nunca solicitam dados pessoais ou entram em contato para realizar testes ou transações por meio do Pix.

“Pare, pense e desconfie. O cliente deve sempre suspeitar quando recebe mensagem de algum contato dizendo que ele está em alguma situação de emergência.” – Adriano Volpini, diretor do comitê de prevenção de fraudes da Febraban.

Clonagem do WhatsApp

Outra técnica comum é a clonagem do WhatsApp. Os criminosos se passam por conhecidos da vítima e, por meio de mensagens falsas, solicitam transferências de dinheiro via Pix. Para evitar cair nesse golpe, é fundamental verificar a autenticidade das mensagens e sempre confirmar as solicitações pessoalmente, por meio de outros canais de comunicação.



Aplicativo Falso de Recibo de Pagamento via Pix

Recentemente, surgiu um novo golpe que envolve a criação de um aplicativo falso de recibo de pagamento via Pix. Os criminosos enviam links suspeitos para os usuários, que, ao clicarem, acabam fornecendo informações confidenciais ou realizando transações fraudulentas.

Portanto, é essencial desconfiar de links recebidos por aplicativos e sempre verificar a autenticidade dos serviços utilizados.

Medidas de Prevenção e Segurança

Para evitar cair em golpes relacionados ao Pix, é fundamental adotar medidas de prevenção e segurança. Confira algumas dicas importantes:

Desconfie de Mensagens Suspeitas

Sempre desconfie de mensagens suspeitas de pessoas se passando por funcionários de bancos ou solicitando transferências financeiras. Os bancos nunca pedem informações pessoais ou realizam testes por meio do Pix. Lembre-se: pare, pense e desconfie!

Não Clique em Links Suspeitos

Evite clicar em links suspeitos recebidos por aplicativos, principalmente aqueles relacionados a recibo de pagamento via Pix. Verifique sempre a autenticidade dos aplicativos e serviços utilizados.

Mantenha Senhas Seguras

Não anote senhas de acesso à conta bancária em blocos de notas, e-mails ou mensagens de WhatsApp. Além disso, evite utilizar a mesma senha em diferentes aplicativos, sites de compras ou serviços da internet. Esses aplicativos não contam com a mesma segurança dos sistemas bancários.

Utilize Medidas de Segurança Disponíveis

Os bancos investem milhões em cibersegurança e utilizam tecnologias avançadas para proteger as transações via Pix. Utilize os recursos de tokens, biometria facial e demais medidas de segurança disponíveis em seu banco para garantir a proteção de suas informações.

“Os bancos têm investido R$ 3 bilhões por ano em cibersegurança, 10% dos gastos do setor com tecnologia.” – Adriano Volpini.

Conheça seus Direitos e Recursos Legais

Esteja ciente da legislação existente para punir fraudes e golpes cometidos em meios eletrônicos. A lei 14.155 prevê punições severas para os criminosos, podendo levar a até oito anos de prisão, com agravamento caso a vítima seja pessoa idosa ou vulnerável. Conheça seus direitos e denuncie qualquer atividade suspeita.

Ademais, o Pix trouxe muitas facilidades para a vida financeira dos brasileiros, mas também abriu espaço para golpes e fraudes digitais. É fundamental estar atento e seguir as medidas de segurança recomendadas pelos bancos e instituições financeiras.

Desconfie de mensagens suspeitas, evite clicar em links duvidosos e mantenha suas senhas seguras. Utilize as medidas de segurança disponíveis e conheça seus direitos. Dessa forma, você estará protegido contra possíveis fraudes relacionadas ao Pix.