Golpes do WhatsApp: quais os principais e como se prevenir

Os golpes do WhatsApp se tornaram cada vez mais comuns e quase não existem usuários que nunca tenham cruzado com essas situações. Por isso, aprender a contornar possíveis armadilhas é uma informação essencial durante o uso do app.

Portanto, se você se preocupa com sua segurança digital e quer se prevenir de possíveis quebras de privacidade, deixamos algumas dicas importantes. Aproveite para descobrir como evitar cair em ciladas enquanto usa o WhatsApp.

Quais os golpes do WhatsApp mais comuns?

Com o aumento da popularidade dos aplicativos de comunicação, também cresce o interesse de golpistas por usuários desavisados. Então, separamos os principais tipos de golpes mais comuns que costumam acontecer pelo WhatsApp:

Roubo de informações;

Golpes para conhecidos;

Pedidos de dinheiro;

Golpes de propostas de trabalho;

Vírus e arquivos maliciosos.

Então, se a quantidade de golpes aumenta, as formas de tentar solucionar esse tipo de problema também aumentam. Por isso, vale a pena pensar em como aumentar a segurança digital de forma eficaz.

Confira algumas formas de evitar os golpes do WhatsApp

Agora que você já conhece os principais tipos de golpes que podem acontecer através do WhatsApp, é hora de se proteger. Por isso, separamos as principais dicas para evitar cair em armadilhas digitais e garantir a privacidade de suas conversas.



1.Evite propostas milagrosas

Um dos golpes do WhatsApp mais comuns são as propostas milagrosas que chegam de perfis que você não conhece. Por exemplo, imagine que você abre as conversas, e recebe a tão sonhada de emprego, com um salário de 10 mil reais.

Então, um link para entrar em contato com o recrutador que irá fazer sua entrevista. Quando você clica, tem seu aplicativo clonado e perde seu WhatsApp. É mais ou menos assim que os golpistas operam na plataforma: criando propostas impossíveis de recusar.

Portanto, lembre que empresas multinacionais, gigantes corporativas, não fazem recrutamento pelo WhatsApp. Além disso, tome muito cuidado com outros tipos de produtos, serviços ou oportunidades que aparecerem de forma suspeita.

2.Não compartilhe dados – golpes do WhatsApp

Outra dica para não cair nos golpes é não compartilhar nenhum tipo de dado pessoal através do WhatsApp. Assim, você evita que os golpistas tenham acesso a informações que levem a outros perfis: senhas, e-mails e outros tipos de conteúdo.

Alguns tipos de informações são pessoais e intransferíveis, e devem ficar sempre seguras com você. Se precisar de ajuda com isso, sempre peça para pessoas que realmente são confiáveis.

3.Evite links suspeitos – golpes do WhatsApp

Os links também são um sinal de alerta importante quando usar o WhatsApp. Por isso, evite sair clicando em qualquer coisa que receber. Sempre confirme quando encontrar esse tipo de conteúdo, principalmente de contatos que não são comuns.

Se tiver muitas dúvidas, sempre tente confirmar antes de clicar. Um dos casos mais famosos é a promoção do MC Donald’s, que pegou milhares de usuários desprevenidos, clonando várias contas no WhatsApp e com um prejuízo grande para os dados de todos eles.

4.Não acesse computadores públicos

Uma das formas de um invasor conseguir acessar seu aplicativo e aplicar golpes no WhatsApp, são os computadores públicos. Afinal, quando você entra pelo WhatsApp web em outro PC e não remove o login, outras pessoas podem acessar seus conteúdos.

Por isso, confira o passo a passo para conseguir remover possíveis computadores e dispositivos que estejam conectados em sua conta:

Acesse as configurações do seu WhatsApp;

Selecione a opção de Dispositivos Conectados;

Verifique quais são os aparelhos que estão logados em sua conta;

Se precisar, toque em desconectar todos para sair de seu perfil.

Dessa maneira, você consegue remover qualquer tipo de acesso que esteja ativo em seu WhatsApp. Então, sempre verifique de tempos em tempos se existem dispositivos que você não reconhece, ou que não está utilizando.

5.Sempre confirme informações de terceiros

Um dos tipos de golpes mais comuns, é quando alguém invade a conta de um de seus contatos. Então, utiliza seu vínculo com essa pessoa para pedir dinheiro ou outros favores para quem possui conversas mais recentes com ele.

Por isso, desconfie sempre que alguém que você conhece pedir dinheiro, PIX, ou qualquer outro tipo de favor. Peça para que o seu contato envie um áudio, ou faça uma ligação para ele, confirmando a identidade assim que possível.

Até lá, evite enviar qualquer valor sem a confirmação, por mais que pareça urgente. Em caso de golpe, não esqueça de reportar ao próprio WhatsApp, para evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de situação.

6.Use o código de segurança

O código de segurança também é uma forma de conseguir se prevenir dos golpes no WhatsApp. Ele é outra forma de verificação para garantir que outras pessoas não consigam invadir seu perfil na plataforma e acessar suas informações.

Acesse suas configurações de segurança;

Selecione a confirmação em duas etapas;

Escolha um PIN com seis dígitos;

Confirme a operação e insira o novo código.

Assim, logo depois de confirmar, a função já estará operando em seu aplicativo. Porém, vale a pena lembrar de não compartilhar esse PIN com outras pessoas. Afinal, ele dará acesso ao seu aplicativo, e ainda corre riscos de que o invasor consiga roubar seu perfil.

Ainda, para evitar cair em golpes do WhatsApp, a sua plataforma irá solicitar o código de tempos em tempos. Não se preocupe, esse é um processo normal, e garante também a sua privacidade e integridade das suas conversas.

7. Use a sua intuição – golpes do WhatsApp

Então, uma das maiores dicas para quem quer se proteger no WhatsApp, ou em outras plataformas, é usar sua intuição. Afinal, se desconfiar de qualquer atitude suspeita, não prossiga, confirme ou envie nada antes de confirmar.

Existem alguns sites, como o SaferNet, que podem te ajudar com links e outros tipos de conteúdos. Assim, vale a pena copiar e colar o conteúdo por lá, para verificar se existe algum tipo de problema ou aviso de possível golpe.

Por fim, não deixe de conferir outros conteúdos sobre tecnologia e dicas importantes sobre o WhatsApp e suas principais funções. Veja como melhorar ainda mais sua forma de usar os aplicativos, se proteger e aproveitar esses recursos para melhorar sua rotina.