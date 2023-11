Google avisa que começará a excluir contas do Gmail em 1º de dezembro – poderia ser a sua?

GO Google deve implementar uma iniciativa de segurança cibernética em 1º de dezembro, excluindo contas inativas do Gmail que não são acessadas há dois anos.

Isso inclui aplicativos do Google Workspace, como Drive, Documentos e Fotos, associados a contas pessoais. A atualização da política não afeta contas escolares ou empresariais.

“Mesmo com essas proteções, se uma conta não for usada por um longo período de tempo, é mais provável que ela seja comprometida”, disse vice-presidente de gerenciamento de produtos. Ruth Kricheli observado.

“Isso ocorre porque contas esquecidas ou desacompanhadas geralmente dependem de senhas antigas ou reutilizadas que podem ter sido comprometidas, não tiveram autenticação de dois fatores configurada e recebem menos verificações de segurança por parte do usuário.

“Nossa análise interna mostra que contas abandonadas têm pelo menos 10 vezes menos probabilidade do que contas ativas de terem a verificação em duas etapas configurada. Ou seja, essas contas são frequentemente vulneráveis ​​e, uma vez comprometida, uma conta pode ser usada para qualquer coisa, desde roubo de identidade a um vetor de conteúdo indesejado ou mesmo malicioso, como spam.”

O Google enviou notificações

Notificações foram enviadas para contas inativas, principalmente aquelas criadas e nunca utilizadas. Para evitar a exclusão, os usuários são aconselhados a fazer login pelo menos uma vez a cada dois anos, realizando diversas atividades, como ler e-mails, usar o Google Drive, assistir vídeos do YouTube, baixar aplicativos, fazer login em serviços de terceiros e usar a Pesquisa Google. Ressalta-se que é necessário fazer login no Google Fotos separadamente para preservar as imagens.

“Se você já possui uma assinatura configurada por meio de sua Conta do Google, por exemplo, para o Google One, uma publicação de notícias ou um aplicativo, também consideramos essa atividade da conta e sua conta não será afetada.” Kricheli adicionado.

“Além disso, não temos planos de excluir contas com vídeos do YouTube neste momento.”