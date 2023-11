Google cria NOVA ferramenta de pagamentos; Confira a novidade

O Google acaba de lançar uma nova ferramenta de pagamento por QR Code, oferecendo uma solução conveniente para usuários de smartphones mais simples que não contam com a tecnologia de aproximação NFC. A novidade visa facilitar o processo de pagamento para aqueles que não possuem celulares com recursos avançados, tornando o uso do QR Code uma opção viável em maquininhas de cartão.

A nova ferramenta representa um avanço significativo ao permitir que os usuários realizem pagamentos simplesmente utilizando a câmera de seus celulares para escanear um código dinâmico que muda a cada pagamento. Essa abordagem elimina a necessidade de apresentar um cartão físico, tornando as transações mais ágeis e eficientes.

QR Code para pagamentos via carteira Google

A busca contínua por soluções tecnológicas levou o Google a lançar uma nova função de pagamento por QR Code, superando as limitações tecnológicas que afetam celulares mais antigos ou de baixo custo. Esta iniciativa, anunciada nos últimos dias, visa proporcionar maior comodidade aos usuários da Carteira Google que utilizam dispositivos com sistema operacional Android.

A Carteira Google, também conhecida como Google Pay, é um App que possibilita a armazenagem de informações de cartões de crédito diretamente no celular. Esse recurso visa otimizar o processo de compras e para utilizar é necessário registrar o número do cartão, nome do titular, data de validade e código de segurança para que a funcionalidade seja ativada.

Inicialmente, os usuários que possuem cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Elo terão acesso ao novo recurso ao realizar transações nas maquininhas dos parceiros Cielo, GetNet e Rede. Apesar disso, a empresa declarou interesse em ampliar o número de bandeiras aceitas.

“Temos interesse de ampliar o número de parceiros. Para isso, temos conversado com a indústria. Vale lembrar que a Carteira Google é um serviço totalmente gratuito, tanto para o cliente, como para o banco, o adquirente e as bandeiras”, disse Elisa Jóia, responsável pelas operações de pagamentos do Google na América Latina.

Segurança de pagamentos



Em recente declaração, Elisa Jóia ressaltou que os pagamentos efetuados por meio da plataforma apresentam uma menor suscetibilidade a fraudes. Essa afirmação é respaldada pela política de segurança adotada, onde os dados dos cartões são mantidos em absoluto sigilo.

“Vivemos num mercado mais suscetível a fraudes. Entendemos que o usuário possa ter receio com a novidade num primeiro momento. Por isso, é preciso mostrar como funciona a tecnologia para que ele entenda o que faz com que o pagamento virtual seja mais seguro que usando um plástico. Quando você entende e vira essa chavinha, não tem mais volta pra o plástico”, explica.

Ao utilizar a funcionalidade de pagamento com QR Code, a Carteira Google adiciona uma camada adicional de proteção. No momento em que o código é escaneado pelo comerciante, apenas um número criptografado é recebido, mantendo as informações do meio de pagamento completamente resguardadas.

Essa abordagem da Google não apenas agiliza o processo de transação, mas também eleva os padrões de segurança, reduzindo o risco de exposição de dados sensíveis. A ênfase na privacidade e na criptografia reitera o compromisso da Carteira Google em proporcionar uma experiência de pagamento confiável e segura para seus usuários. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais da carteira digital.