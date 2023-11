Google estabelece prazo para exclusão de contas do Gmail; veja como proteger a sua!

Enquanto o Google passa por constantes atualizações e aprimoramentos, uma das mais recentes e importantes notícias é a programação de exclusões de contas do Gmail. Esta matéria fornecerá um panorama completo sobre o que você precisa saber e como pode proteger sua conta.

O Anúncio do Google

No início deste ano, o Google anunciou que eliminaria contas do Gmail que estivessem inativas. Agora, temos uma data para o evento crucial: a partir do dia 1º de dezembro, a gigante da tecnologia começará a excluir contas que não tenham sido utilizadas por um período de dois anos.

O que é considerado uma atividade ativa?

Atividades como acessar a conta, ler ou enviar e-mails, usar o Google Drive, assistir vídeos no YouTube, compartilhar fotos, baixar aplicativos e realizar buscas enquanto conectado são vistas como uso ativo da conta. Contas que não registrarem nenhuma dessas atividades em dois anos serão consideradas inativas.

Política de Conta do Google Inativa

A política de Conta Google Inativa afirma: “Os produtos do Google reservam o direito de excluir seus dados quando sua conta não for usada dentro desse produto por um período de 2 anos”. A data mais próxima para a exclusão de uma Conta Google devido a esta política é 1º de dezembro de 2023.

Exceções à regra

Existem algumas exceções para essa regra. Por exemplo, contas que foram usadas para fazer compras na Google Play Store ou que possuem um cartão-presente com saldo ativo.



Protegendo sua conta

Se você tem uma conta do Gmail que não usa há algum tempo e não quer que o Google exclua tudo associado a ela, certifique-se de fazer login antes do dia 1º de dezembro.

Importância da atividade regular

A atividade regular em sua conta do Gmail é importante não apenas para manter sua conta ativa, mas também para manter seus dados seguros. O Google fornece uma série de recursos de segurança para proteger sua conta e seus dados, mas eles só podem ser eficazes se você estiver usando ativamente sua conta.

Como Evitar a Exclusão da Sua Conta de Gmail

Se você tem uma conta de Gmail que não usa há algum tempo e não quer que o Google delete tudo associado a ela, a melhor maneira de evitar isso é fazendo login antes de 1º de dezembro.

Política de inatividade do Google

A nova política de inatividade do Google é um lembrete importante para todos nós de que é essencial manter nossas contas ativas. Se você possui uma conta do Gmail que não tem usado, agora é a hora de fazer login e evitar a exclusão. Lembre-se, o prazo é 1º de dezembro. Não deixe para a última hora!

“Os produtos do Google reservam o direito de excluir seus dados quando sua conta não for usada dentro desse produto por um período de 2 anos”, afirma a política de Conta Google Inativa. “1º de dezembro de 2023 é a data mais próxima em que uma Conta Google será excluída devido a esta política.”

Dados que podem ser excluídos

Os dados que podem ser excluídos incluem Google Fotos, eventos do Google Agenda, Google Docs e mais. Vale ressaltar que a exclusão de contas inativas não se aplica às contas associadas a um empregador, escola ou organização. Apenas contas pessoais correm esse risco.

Alerta aos usuários

Em julho deste ano, a Big Tech enviou e-mails de alerta para os usuários com informações sobre as exclusões de contas inativas, incluindo a data no início de dezembro. Esses e-mails informaram que qualquer conta considerada inativa receberia “vários e-mails de lembrete” antes de qualquer ação ser tomada.

Primeiras contas a serem excluídas

As primeiras contas a serem alvo em dezembro serão aquelas que foram criadas, mas nunca mais utilizadas. Se você leu ou enviou um e-mail através do Gmail, armazenou algo no Google Drive, baixou um aplicativo na Google Play Store, adicionou uma foto ao Google Fotos, ou mesmo realizou uma pesquisa no Google enquanto estava conectado à sua conta do Google, seu conteúdo está seguro.

Risco das contas inativas

Contas inativas são um risco iminente. Se uma conta não foi usada por um longo período de tempo, é provável que esteja comprometida. As contas que permanecem inativas por muito tempo não passaram por verificações de segurança regulares e provavelmente não ativaram a autenticação de duas etapas.

Protegendo seu conteúdo

Se você tiver apenas uma conta do Google e fez login nela de alguma forma nos últimos dois anos, você está seguro. Se, por outro lado, você tiver várias contas, agora é a hora de verificá-las e fazer login nelas. Certifique-se de fazer isso pelo menos uma vez a cada 24 meses, e sua conta e o conteúdo associado também estarão seguros contra a exclusão.

Processo de recuperação de conta do Google

Se você não se lembrar dos detalhes da sua conta, use o processo de recuperação de conta do Google, que exige um e-mail de recuperação ou número de telefone.

Em resumo, é vital entender e adaptar-se a essa nova política do Google. Se você tem uma conta do Gmail inativa, é hora de reativá-la ou perderá todos os dados associados a ela. Lembre-se, é sempre melhor prevenir do que remediar!