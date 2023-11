Governador anuncia concurso público com 1.080 vagas para vários cargos

As vagas do concurso público são para dois cargos

Mais um concurso público na ativa. Desta vez, os esclarecimentos e informações foram concedidos pelo governador do estado.

Vale lembrar que são mais de mil vagas. Confira a seguir.

Novo Concurso SEAS CE

Em um anúncio realizado na última sexta-feira, 17 de novembro, o governador Elmano de Freitas revelou a realização iminente de um novo concurso para a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Educativo do Ceará (SEAS CE). O evento contou com a presença do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, enfatizando a importância dessa iniciativa para a implementação de políticas públicas permanentes na área.

Detalhes do concurso público

O governador destacou não apenas a obrigação legal, mas também a obrigação moral de realizar o concurso. Ele ressaltou que o trabalho no sistema socioeducativo cearense deve ser assegurado por meio de concursos, garantindo uma política permanente de Estado para cuidar dos jovens e adolescentes que necessitam de assistência.

Total de 1.080 Vagas para Níveis Médio e Superior

O concurso SEAS CE está previsto para oferecer um total de 1.080 vagas, abrindo oportunidades para candidatos com diferentes níveis de formação. As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:



Você também pode gostar:

Socioeducador: 964 vagas (Ensino Médio).

964 vagas (Ensino Médio). Analista Socioeducativo: 116 vagas (Nível Superior).

Próximos Passos Rumo ao concurso público

Após o anúncio da seleção, os próximos passos incluem a publicação da portaria autorizativa e a formação da comissão responsável pela elaboração do edital e escolha da banca organizadora. A confirmação da data precisa de início da seleção será possível somente após a conclusão desses procedimentos e a assinatura do contrato com a empresa escolhida.

O concurso SEAS CE representa não apenas uma oportunidade de carreira, mas também um compromisso renovado com a educação e o cuidado socioeducativo no Ceará. Fique atento às atualizações para não perder a chance de fazer parte desse processo transformador.

Como foi o último concurso público

Em 2021, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Educativo do Ceará (SEAS CE) promoveu um concurso que se destacou pela oferta de 173 vagas, marcando um avanço significativo na área socioeducativa. Vamos relembrar os detalhes desse certame que atraiu candidatos comprometidos com a educação e o cuidado com a juventude.

Banca Organizadora UECE

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) foi a banca organizadora responsável por conduzir o concurso. Sua atuação assegurou a transparência e eficiência necessárias para um processo seletivo desse porte.

Diversidade de Oportunidades para Níveis Médio e Superior

A diversidade de oportunidades oferecidas no concurso refletiu o compromisso da SEAS CE em abranger profissionais com diferentes níveis de formação. Para candidatos com ensino médio, foram destinadas 143 vagas para o cargo de socioeducador. Já para aqueles com nível superior, a distribuição foi a seguinte:

Assistente Social: 9 vagas.

9 vagas. Psicólogo: 16 vagas.

16 vagas. Pedagogo: 5 vagas.

Duas Fases de Avaliação

O concurso público foi dividido em duas fases:

Provas Objetivas: Etapa inicial que avaliou o conhecimento técnico dos candidatos, abordando temas relevantes para cada cargo.

Etapa inicial que avaliou o conhecimento técnico dos candidatos, abordando temas relevantes para cada cargo. Análise de Títulos: A segunda fase permitiu que os candidatos destacassem suas qualificações adicionais, proporcionando uma visão mais completa de suas competências.

Esse modelo de seleção assegurou uma avaliação abrangente, considerando tanto o conhecimento teórico quanto a experiência prática dos candidatos.

Compromisso Renovado com a Educação Socioeducativa

O concurso SEAS CE 2021 não foi apenas um meio de preenchimento de vagas, mas sim uma iniciativa que reforçou o compromisso do Estado do Ceará com a promoção da educação socioeducativa. A seleção não apenas atraiu profissionais qualificados, mas também fortaleceu o sistema socioeducativo do estado.

Agora, enquanto a expectativa se volta para o próximo concurso, o histórico positivo dessa iniciativa promete atrair ainda mais profissionais dedicados a contribuir para o bem-estar e desenvolvimento da juventude cearense.