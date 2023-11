Governador anuncia novo edital com 160 vagas para médio e superior

Novo edital do concurso ADAB foi anunciado pelo governador da Bahia

Mais um edital chegando na Bahia. Desta vez, as oportunidades são do concurso ADAB-(Agência Estadual de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia). Veja a seguir.

Não deixe de conferir todos os detalhes abaixo.

Uma boa notícia para os concurseiros: o governador Jerônimo Rodrigues anunciou, por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira, 9 de novembro, que um novo concurso para a ADAB BA (Agência Estadual de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia) está a caminho. Apesar de ainda não haver uma data definitiva para a publicação do edital, a expectativa é alta.

O próximo passo, após o anúncio, será a publicação da portaria autorizativa do certame. Somente após esse procedimento, será possível formar a comissão responsável e iniciar o processo de escolha da banca examinadora. A confirmação da data exata do início do processo seletivo só ocorrerá após a assinatura do contrato com a empresa selecionada.

Vagas concurso ADAB

No total, o concurso ADAB BA está previsto para oferecer 160 vagas, distribuídas entre 40 para quem possui ensino médio e 120 para candidatos de nível superior. As remunerações iniciais ainda aguardam confirmação. Para os candidatos com ensino médio, as 40 vagas anunciadas serão destinadas ao cargo de técnico em fiscalização agropecuária.

Vagas para superior

Para os candidatos de nível superior, o concurso ADAB BA reserva 120 vagas, divididas entre os seguintes cargos:

Fiscal Estadual Agropecuário – Agrônomo: 40 vagas.

Fiscal Estadual Agropecuário – Médico Veterinário: 80 vagas.

Essa distribuição oferece uma variedade de oportunidades para profissionais qualificados em áreas específicas. Fique atento às atualizações para obter mais detalhes sobre as remunerações e demais informações importantes para se preparar adequadamente para esse certame. Boa sorte nos estudos e na futura participação no concurso!

Como foi o último concurso ADAB

Interessante notar que o último concurso para a ADAB BA ocorreu em 2022, sendo realizado por meio de um processo seletivo para o preenchimento de 184 vagas em caráter temporário. Essas oportunidades foram distribuídas entre três cargos distintos, e a própria instituição foi responsável pela organização do processo seletivo.

A distribuição de vagas para os cargos foi a seguinte:

Médico Veterinário: 83 vagas.

Engenheiro Agrônomo: 21 vagas.

Auxiliares de Fiscalização: 80 vagas.

É relevante destacar que a seleção dos candidatos na ocasião ocorreu por meio de análise curricular. Essas informações podem fornecer insights valiosos para quem está se preparando para futuros concursos da ADAB BA. Fique atento às atualizações para acompanhar o desenvolvimento do próximo certame.

O que é ADAB

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB BA) exerce um papel de extrema importância na salvaguarda da saúde e qualidade dos produtos agropecuários no território baiano. Sua atuação abrange uma gama de responsabilidades, desde a fiscalização agropecuária até o controle sanitário rigoroso tanto para animais quanto para plantações.

A agência desempenha um papel crucial na inspeção de produtos de origem animal e vegetal, promovendo a conformidade com padrões e normas sanitárias que garantem a integridade e segurança alimentar. Além disso, a ADAB BA realiza ações educativas, disseminando conhecimento e orientações para produtores rurais e a comunidade em geral, visando práticas sustentáveis na agropecuária e prevenção de doenças.

Como parte integrante da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, a ADAB BA desempenha um papel vital no fomento do desenvolvimento econômico estadual e na asseguração de alimentos de qualidade para a população. Os concursos públicos realizados periodicamente pela agência refletem o compromisso em fortalecer sua equipe, consolidando sua eficácia nas atribuições essenciais que desempenha em prol da sociedade baiana.