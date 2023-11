Governo ACABOU de liberar CPFs com direito ao Bolsa Família para receber R$ 1.136,00

O Bolsa Família oferece dois benefícios suplementares que têm potencial para aumentar substancialmente o valor da transferência de renda regular. Estes benefícios são o Auxílio Primeira Infância e o Benefício Familiar Variável.

Ambos os adicionais do Bolsa Família têm como objetivo auxiliar famílias que incluem gestantes, nutrizes (mulheres que estão amamentando), crianças e adolescentes. Por isso é tão importante entender como cada um desses suplementos funciona.

Benefícios extras do Bolsa Família liberados em novembro

Auxílio Primeira Infância: Provê um repasse de R$150,00 para famílias que possuem crianças entre 0 e 6 anos de idade completos;

Benefício Familiar Variável: Oferece um repasse de R$50,00 para famílias que abrigam crianças, adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes.

Dado que esses suplementos são ilimitados, todos os membros da família que atendem aos critérios de repasse devem receber esses benefícios. Além disso, uma família pode acumular ambos os suplementos simultaneamente, o que resulta em um repasse ainda mais substancial, pois esses valores adicionais são somados à parcela regular do Bolsa Família.

Parcela regular de novembro

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) já confirmou os montantes da parcela regular do programa que em breve estará disponível no aplicativo do Bolsa Família e no Caixa Tem.

Os valores são determinados com base no número de indivíduos que coabitam na mesma residência e compartilham dos mesmos recursos financeiros. Portanto, quanto maior o número de membros, maior será o valor do repasse.

Conforme as regras de cálculo, nenhuma família deve receber menos de R$600,00, a menos que estejam sujeitas a descontos em seus pagamentos. Além disso, o valor da parcela regular deve corresponder a uma soma de R$142,00 por cada membro da família. Assim, vejamos como deve ser a parcela regular do benefício em novembro:



Famílias com quatro ou menos pessoas: R$600,00;

Famílias com cinco pessoas: R$710,00;

Família com seis pessoas: R$852,00;

Família com sete pessoas: R$994,00;

Famílias com oito pessoas: R$1.136,00;

Famílias com nove pessoas: R$1.278,00;

Família com dez pessoas: R$1.420,00.

É relevante destacar que esses valores se baseiam exclusivamente na quantidade de membros da família. Portanto, o montante do benefício pode aumentar se entre esses membros houver indivíduos que são elegíveis para receber os benefícios adicionais do programa de transferência de renda.

Calendário do Bolsa Família do mês de novembro

A Caixa Econômica é a responsável pelos pagamentos do Bolsa Família. Essa instituição financeira costuma efetuar os repasses nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo o calendário oficial. Assim, o pagamento referente ao mês de novembro está programado para começar no dia 17 e se estender até o dia 30 do mesmo mês.

Essa programação ocorre devido ao calendário escalonado, que leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do Responsável Familiar/Legal. Além disso, o valor é depositado na conta digital do Caixa Tem. Portanto, confira o calendário completo do Bolsa Família para o mês de novembro a seguir:

Se o NIS tiver terminando em 1: 17 de novembro;

Se o NIS terminando em 2: 20 de novembro (antecipado para o sábado, 18);

Caso o NIS tiver terminando em 3: 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 4: 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 5: 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 6: 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 7: 27 de novembro (antecipado para o sábado, 25);

Caso o NIS tiver terminando em 8: 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 9: 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 0: 30 de novembro.

Esta é a penúltima parcela do Bolsa Família em 2023. Como de costume, o dinheiro pode ser sacado em qualquer ponto de atendimento da Caixa, desde que o beneficiário tenha o cartão do benefício em mãos. Aqueles que não possuem o cartão, podem utilizar o aplicativo do Caixa Tem para efetuar o saque.