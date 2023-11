Governo adota novas medidas contra fraudes; veja

O Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa atender às famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, o programa tem sido alvo de muitas fraudes. Na tentativa de coibi-las, recentemente, o governo anunciou novas medidas para combater possíveis irregularidades no programa.

Novas Regras de Fiscalização

Em 30 de outubro, o Presidente Lula revelou um plano de ação para prevenir fraudes e melhorar a fiscalização do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Essas novas regras foram estabelecidas pelo Decreto nº 11.762 e publicadas no Diário Oficial no dia seguinte.

Rede Federal de Fiscalização

O principal pilar das novas medidas é a criação da Rede Federal de Fiscalização, uma coalizão de várias agências governamentais. Essa rede tem como objetivo aprimorar os procedimentos e métodos de fiscalização para garantir a precisão das informações no Cadastro Único.

Órgãos Envolvidos

Entre os órgãos que compõem essa rede, estão:

Advocacia-Geral da União

Controladoria-Geral da União

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Secretaria-Geral da Presidência da República

A coordenação da Rede será responsabilidade da Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).



Você também pode gostar:

Foco na Fiscalização

O principal alvo da fiscalização serão as famílias unipessoais cadastradas no programa. Na semana de 16 a 20 de outubro, a Controladoria-Geral da União realizou várias ações de Averiguação Cadastral em 60 municípios brasileiros.

Como Funcionará a Averiguação Cadastral

O processo de Averiguação Cadastral envolverá entrevistas, além de análise e cruzamento de dados. Isso permitirá identificar possíveis inconsistências ou fraudes no registro dessas famílias.

Denúncia de Fraudes

Além da fiscalização da Rede, existem outros mecanismos para prevenir o desvio de recursos do Bolsa Família.

Canais de Denúncia

Os cidadãos podem contribuir anonimamente através do telefone 0800 707 2003 ou online, através do portal Fala.BR, operado pela Ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Importância da Participação Popular

A participação popular é crucial para garantir a integridade do programa. Com a ajuda da população, é possível identificar e denunciar possíveis fraudes, garantindo que os benefícios sejam direcionados para quem realmente precisa.

Consequências para Fraudes

As fraudes no programa Bolsa Família são consideradas crimes e podem resultar em punições severas, incluindo multas e prisão.

Futuro do Bolsa Família

Com essas novas medidas, o governo espera reduzir significativamente as fraudes no programa, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz e atendam às famílias que mais precisam.

Novas medidas

A implementação dessas novas medidas marca um passo importante na luta contra as fraudes no programa Bolsa Família. Com a contribuição de todos, é possível garantir que este programa continue a atender às famílias mais vulneráveis do Brasil.

Calendário de Pagamento do mês de novembro

Com relação aos pagamentos, o governo federal já divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro. Como de costume, os repasses ocorrerão nos últimos dez dias úteis do mês, isto é, entre os dias 17 e 30 de novembro. Como de costume, os depósitos serão feitos de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Confira abaixo o calendário de pagamento para cada final do NIS:

NIS com final 1 – 17 de novembro

NIS com final 2 – 20 de novembro

NIS com final 3 – 21 de novembro

NIS com final 4 – 22 de novembro

NIS com final 5 – 23 de novembro

NIS com final 6 – 24 de novembro

NIS com final 7 – 27 de novembro

NIS com final 8 – 28 de novembro

NIS com final 9 – 29 de novembro

NIS com final 0 – 30 de novembro