Governo confirma a liberação do AUXÍLIO-GÁS em dezembro para milhões de brasileiros

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome anunciou a confirmação da liberação do Auxílio-Gás para o mês de dezembro, abrangendo milhões de brasileiros em todas as regiões do país.

Em resumo, os pagamentos estão agendados para ocorrer entre os dias 12 e 23, variando conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira pontos importantes para o cidadão que recebe algum benefício social!

Calendário de pagamentos do Auxílio-Gás em dezembro

A região Nordeste lidera com 2,73 milhões de beneficiados, seguida pelo Sudeste, com 1,78 milhão, e Norte, com 536,21 mil pessoas atendidas. Contudo, embora o valor do benefício para dezembro ainda não tenha sido divulgado, em outubro foi estipulado em R$ 106.

Como será feita a distribuição?

Os pagamentos do Auxílio-Gás são efetuados por meio da Poupança Social Digital pelo Caixa Tem, possibilitando pagamentos, compras via débito e saques em caixas eletrônicos e lotéricas da Caixa Econômica Federal.

Em suma, este auxílio é disponibilizado a cada dois meses, coincidindo com o recebimento do Bolsa Família. Desse modo, para verificar o recebimento, os beneficiários podem usar o aplicativo do Bolsa Família, ligar para o número 111 ou acessar o app Caixa Tem.

Critérios de elegibilidade do Auxílio-Gás



Conforme informações oficiais, os critérios de elegibilidade incluem a inscrição no Cadastro Único. Bem como, famílias cuja renda per capita não ultrapasse meio salário-mínimo, aquelas que são beneficiárias de programas de transferência de renda. Por fim, os membros de domicílios nos quais há beneficiários que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário de pagamentos e antecipação para o Natal

Em geral, os pagamentos estão agendados para coincidirem com o Bolsa Família, com datas antecipadas para garantir o benefício a todas as famílias antes do Natal. Os dias designados, associados ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS), são:

Final 1: 11 de dezembro;

Final 2: 12 de dezembro;

Final 3: 13 de dezembro;

Final 4: 14 de dezembro;

Final 5: 15 de dezembro;

Final 6: 18 de dezembro;

Final 7: 19 de dezembro;

Final 8: 20 de dezembro;

Final 9: 21 de dezembro;

Final 0: 22 de dezembro.

Impacto do Bolsa Família e do Auxílio-Gás na sociedade

Tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio-Gás desempenham papéis cruciais no amparo e na segurança financeira de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Resumindo, o Bolsa Família, beneficiando mais de 21 milhões de famílias, desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e na promoção da inclusão social.

Desse modo, ao oferecer transferências diretas de renda, contribui para garantir condições mínimas de subsistência, impactando positivamente a vida de famílias em todo o país.

Implicação econômica e social

O investimento no Bolsa Família tem um efeito multiplicador na economia, injetando recursos financeiros nas camadas mais necessitadas da sociedade.

Desse modo, o valor investido no programa reverbera em diversos setores, estimulando o consumo local e impulsionando o crescimento econômico em regiões de baixa renda. Por conseguinte, esse estímulo ao poder de compra das famílias tem reflexos tangíveis, dinamizando áreas menos favorecidas e ampliando a demanda por bens e serviços básicos.

O papel do Auxílio-Gás

Por sua vez, o Auxílio-Gás oferece suporte específico, aliviando parte dos gastos das famílias com despesas de cozinha. Com milhões de famílias beneficiadas, esse auxílio periódico é fundamental para custear gastos essenciais, especialmente em um contexto econômico desafiador.

Assim sendo, ao permitir que as famílias direcionem recursos para o gás de cozinha, o programa contribui para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Em resumo, tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio-Gás desempenham papéis cruciais no amparo e na estabilidade financeira de milhões de brasileiros, ajudando a reduzir as desigualdades e a proporcionar uma base mínima para uma vida digna.