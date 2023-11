Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo levam serviços para moradores do Tabuleiro dos Negros

A Escola Municipal Santo Antônio, localizada no Tabuleiro dos Negros, zona rural de Penedo, recebeu dezenas de moradores da comunidade remanescente quilombola, público da ação itinerante que promove serviços do Governo de Alagoas e da Prefeitura de Penedo.

A ação itinerante começou ontem, direcionada para questões relacionadas à saúde mental, e foi concluída nesta sexta-feira, 24, com atendimento gratuito da Defensoria Pública, Instituto de Identificação, Emater, Senar e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

“Nós entendemos que a saúde mental perpassa por vários aspectos do ser humano. A gente promove saúde mental quando a gente tem garantia de direitos, garantia de alimentação, de serviços de saúde. Então é isso que a gente está fazendo aqui”, explicou a psicóloga Marina Xavier, responsável técnica da Superintendência de Atenção Psicossocial (SUAP) da,Sesau Alagoas para questões de saúde mental das comunidades quilombolas, negras e indígenas.

Ainda em relação à saúde mental, rodas de conversa com pessoas do Tabuleiro dos Negros e capacitação para profissionais da saúde e da assistência social foram realizadas. Ao mesmo tempo, oficinas de artesanato ocorriam em paralelo ao trabalho de acolhimento, orientação e expedição/solicitação de documentos.

Enquanto os adultos resolviam suas pendências, a criançada era acompanhada por servidores da pasta da Prefeitura de Penedo em brincadeiras e atividades lúdicas. Até pipoca tinha, para alegria de meninos e meninas.

O defensor público Isaac Souto informou que a iniciativa itinerante foi iniciada a cerca de um ano e meio, com 37 das mais de 70 comunidades quilombolas certificadas em Alagoas já visitadas.

“Além dos serviços da Defensoria e dos órgãos parceiros, nós costumamos fazer algo que eu acho muito relevante, uma roda de conversa com as pessoas da comunidade para saber a história da comunidade, a cultura, a economia, arte, artesanato e também quais as dificuldades que enfrentam em relação a alguns serviços públicos ou privados para que a gente possa dialogar com o Município, com o Estado e com a União”, informa Isaac sobre educação em direitos.

O Secretário Executivo de Ações de Saúde da Sesau, Guilherme Lopes, e a Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ana Teresa Lopes, prestigiaram as atividades no Tabuleiro dos Negros.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte