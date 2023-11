Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo ofertam curso de Qualidade no Atendimento ao Turista

Curso é totalmente gratuito e inscrições estão abertas até sexta-feira, 17 de novembro

Oportunidade! O Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo estão ofertando mais uma capacitação gratuita no segmento do turismo. O curso de Qualidade no Atendimento ao Turista está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 17 de novembro.

O curso faz parte do Programa Escola do Turismo, da Secretaria do Estado do Turismo de Alagoas (SETUR/AL) e conta com o apoio direto das Secretarias Municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN).

Para se inscrever, basta levar xerox do RG, CPF e dos comprovantes de escolaridade e residência até a Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, a biblioteca vizinha da agência dos Correios, na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico da cidade, de segunda à sexta-feira, das 8h às 13 horas.

A responsabilidade de entregar um produto ou serviço com segurança e que atenda as expectativas é de extrema importância. O curso deixa claro que a qualidade no atendimento através dos cuidados, planejamento e organização são essenciais e fundamentais para atingir o objetivo do compromisso assumido.

O curso Qualidade no Atendimento ao Turista terá início no dia 21 de novembro, com aulas até o dia 27 e será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h até às 12h, no mesmo local das inscrições.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC