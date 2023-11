O Governo de Minas Gerais alerta para obrigatoriedade do CRLV em algumas placas. Sendo assim, é importante que todos os condutores estejam cientes dessa exigência a fim de evitarem multas e punições pela falta desse documento.

Dessa maneira, saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e possa se prevenir de problemas, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é o CRLV e para que ele serve?

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, conhecido como CRLV, é um documento de extrema importância para todos os proprietários de veículos automotores no Brasil. Aliás, esse documento atesta que o veículo está devidamente registrado e licenciado. Ou seja, segundo as leis de trânsito do país.

Ademais, cabe ressaltar que o CRLV tem como objetivo principal garantir a regularização dos veículos. Além disso, também é um comprovante de que o automóvel está apto a circular nas vias públicas. No entanto, sem esse documento, o veículo pode ser considerado irregular, o que implicará em multas e penalidades para o proprietário.

Além disso, o CRLV também serve como meio de fiscalização. Sendo assim, os órgãos de trânsito têm acesso às informações contidas no documento. Dessa maneira, permitindo a identificação e autuação de eventuais infrações cometidas.

Governo de Minas Gerais alerta para obrigatoriedade do CRLV nestas placas: veja as datas de vencimento

Conforme mencionado acima, o Governo de Minas Gerais alerta para obrigatoriedade do CRLV em algumas placas.

Sendo assim, confira abaixo as datas de vencimento:



A exigência do CRLV de 2023 começou em 1 de novembro para veículos com finais de placas 7, 8, 9 e 0;

Proprietários de veículos com finais de placa 1, 2 e 3 tinham prazo até 31 de agosto;

Enquanto, os automóveis com finais de placa 4, 5 e 6 tiveram até 30 de setembro para renovar o documento.

Requisitos necessários

Vale lembrar que para obter o CRLV de 2023, é fundamental atender aos seguintes requisitos:

Primeiramente, o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) deve estar em dia;

Além disso, o proprietário do veículo precisa regularizar o seguro obrigatório anterior a 2021;

A Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) deve estar quitada, e;

Finalmente, não pode haver restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

Veja as penalidades por atraso

Se as autoridades flagraram proprietários de veículos sem o documento atualizado após o prazo, enfrentam sérias penalidades. Dessa maneira, isso inclui:

Autuação por infração gravíssima;

Registro de sete pontos na habilitação;

Remoção do veículo para um pátio credenciado e;

Por fim, multa no valor de R$ 293,47, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como acessar o CRLV?

Ademais, para acessar o CRLV, basta seguir o seguinte passo a passo:

Acesse o site do gov.br;

Então, informe a placa do seu veículo;

Depois disso, insira o número do Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Renavam e;

Assim, forneça o seu CPF ou CNPJ.

Ademais, lembre-se que a impressão deve ser de boa qualidade, em papel sulfite branco e no formato A4. Além disso, o documento deve conter tinta preta, em página única, possibilitando a leitura do QR-Code.

Evite multas e transtornos

O Governo de Minas Gerais alerta para obrigatoriedade do CRLV, pois se trata de uma questão séria e legal.

Portanto, cumprir com os prazos e requisitos é essencial para evitar multas e transtornos. Logo, esteja atento aos prazos de renovação do seu CRLV e verifique a situação do seu veículo regularmente.

Veja como fazer a verificação de pendências

No site do gov.br, é possível verificar se existem pendências relacionadas ao seu veículo. Desse modo, certifique-se de que todas as pendências sejam resolvidas antes de solicitar o CRLV.

Além de ficar atento aos prazos de vencimento, é uma boa prática antecipar a renovação do seu CRLV. Pois, isso pode evitar possíveis congestionamentos nos sistemas e agilizar o processo.

Além do mais, verifique se o IPVA está em dia. Pois, essa é uma das condições necessárias para a obtenção do CRLV. Assim, evite atrasos no pagamento desse imposto.

Manutenção atualizada

Por fim, mantenha todos os dados do seu veículo atualizados, incluindo o endereço de registro. Logo, isso garantirá que você receba todas as notificações e informações importantes.

Caso tenha dúvidas ou encontre dificuldades durante o processo de renovação do CRLV, entre em contato com os órgãos competentes. Ou busque ajuda através dos canais de atendimento disponíveis.

