governo decide antecipar pagamentos de dezembro

Os pagamentos de novembro do Bolsa Família ainda não chegaram ao fim, mas boa parte dos usuários do programa social já começam a pensar nos repasses de dezembro. Mesmo porque é justamente no último mês do ano que as pessoas costumam precisar de mais dinheiro para as festas de natal e de ano novo.

A preocupação não acontece por acaso. Afinal de contas, o Bolsa Família costuma fazer pagamentos divididos por grupos. Quem tem NIS final 1, por exemplo, recebeu o saldo de novembro no último dia 17. Já as pessoas que têm NIS final 0, terão que esperar até o próximo dia 30.

Em resumo, o final do seu NIS vai definir a sua data de liberação do Bolsa Família. Por isso, começa a surgir a preocupação para dezembro: meu grupo vai conseguir receber o dinheiro do benefício social antes do natal e do ano novo?

Pagamentos antecipados

A resposta é sim. Independente do final do seu NIS, o fato é que todos os usuários do Bolsa Família deverão conseguir receber o dinheiro do benefício social antes das festas de final de ano. Esta foi uma decisão já confirmada pelo governo federal desde o início do ano.

Como ocorre normalmente:

Em condições normais, os pagamentos do Bolsa Família ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Em novembro, por exemplo, as liberações estão sendo feitas entre os dias 17 e 30.

Como vai ocorrer em dezembro:

Em dezembro, a ideia é dividir as liberações também em 10 dias, mas não nos 10 últimos dias úteis do mês, mas nos 10 últimos dias úteis antes do natal. Assim, todos os usuários poderão receber o dinheiro até o próximo dia 23 de dezembro.



Vale lembrar que o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para o próximo mês já foi revelado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 15 de dezembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 18 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 19 de de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 22 de dezembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 23 de dezembro (sábado).

Bolsa Família de novembro

Nesta semana, os últimos quatro grupos poderão movimentar o saldo do Bolsa Família de novembro. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é que todos os usuários tenham recebido o saldo em suas contas até o próximo dia 30 de novembro.

Abaixo, você pode ver o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês. Em destaque, você pode conferir os grupos que devem receber o saldo no decorrer desta semana.

Usuários com NIS terminado em 1: 17 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 2: 20 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 3: 21 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 4: 22 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 5: 23 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 6: 24 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 7: 27 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 8: 28 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 9: 29 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 0: 30 de novembro.

Neste mês de novembro, o governo federal também está seguindo com os pagamentos de adicionais para os seus usuários. Abaixo, você pode identificar a lista completa de benefícios internos que estão sendo pagos: