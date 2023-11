Governo decidiu o valor? Veja quando será pago

O pagamento do PIS referente ao ano-base 2022 ainda não teve suas datas de início e valor definidos. Esse atraso ocorreu devido ao impacto da pandemia, que causou um deslocamento no calendário do PIS/PASEP, ampliando o intervalo entre o ano-base e o período de recebimento para dois anos. Geralmente, o calendário do PIS para o ano seguinte é divulgado no final de dezembro, mas até o momento não foram apresentadas as datas de pagamento do PIS ano-base 2022 e nem o valor das parcelas.

Calendário de Pagamento

O calendário de pagamento do PIS é definido pelo governo e divulgado pelas autoridades competentes nos canais oficiais de comunicação. De acordo com a sequência de acontecimentos recentes, o pagamento do abono salarial para quem trabalhou em 2022 ocorrerá em 2024. No entanto, é importante ressaltar que a situação pode sofrer alterações. Até o momento, o Governo Federal não emitiu nenhum comunicado sobre a regularização do calendário do PIS/PASEP.

Valor do PIS/PASEP

O valor do PIS/PASEP é configurado com base no salário mínimo do ano de pagamento. Portanto, o montante do PIS 2024 só será conhecido após o governo divulgar o piso salarial de 2024.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Para receber o PIS referente ao ano-base 2022, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2022. Não ter trabalhado para pessoa física, excluindo assim o direito ao abono salarial do PIS 2022 para empregadas domésticas. Possuir cadastro no sistema PIS/PASEP por pelo menos cinco anos. Ter trabalhado por pelo menos trinta dias com carteira assinada no ano de 2022.

É importante que os trabalhadores que atendam a esses critérios fiquem atentos às informações oficiais divulgadas pelo governo para saberem quando poderão receber o benefício do PIS referente ao ano-base 2022.



Você também pode gostar:

Consultando o PIS/PASEP

Os trabalhadores podem checar se têm direito ao saque do PIS/PASEP pelo site do governo federal ou da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, a central Alô Trabalhador, telefone 158, também está disponível para atendimento.

Como sacar o abono salarial do PIS

O trabalhador que possui o Cartão do Cidadão pode utilizá-lo para receber o abono nas lotéricas ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Também é possível receber o valor indo em uma agência da instituição financeira, mediante apresentação de documento oficial com foto. Caso o cidadão tenha conta corrente ou poupança na Caixa, ele poderá receber o valor usando o Internet Banking da Caixa.

Como receber o Pasep

O Pasep, por sua vez, pode ser sacado na conta corrente ou poupança de clientes do Banco do Brasil. Se o trabalhador desejar receber o valor em outro banco, é possível fazer uma transferência para o banco de preferência pelo site “bb.com.br/pasep” ou por um caixa eletrônico do BB.

Aguarde divulgação oficial do governo

O pagamento do PIS referente ao ano-base 2022 ainda não teve suas datas de início e valor definidos. É necessário aguardar a divulgação oficial por parte do governo. Os trabalhadores que atendam aos critérios estabelecidos devem ficar atentos às informações oficiais para saberem quando poderão receber o benefício. Consultar o site do governo ou da Carteira de Trabalho Digital e entrar em contato com a central Alô Trabalhador são formas de se manter informado sobre o saque do abono salarial. O abono será pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep será pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.