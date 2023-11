Governo emite COMUNICADO para Motoristas que possuem CNH NESTAS categorias

O exame toxicológico é um procedimento obrigatório para os condutores que possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E. Essa exigência busca garantir a segurança nas estradas e identificar condutores que fazem uso de substâncias psicoativas, podendo comprometer a condução veicular.

Notificação aos condutores

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) está notificando, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), os motoristas de todo o país que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com o teste vencido. Essa notificação é feita diretamente nos celulares dos condutores, tornando o processo mais ágil e eficiente.

As notificações são realizadas de três formas distintas:

Notificação “push”: os condutores que possuem o exame vencido e precisam renovar a certificação uma mensagem de alerta na tela inicial do celular. Central de mensagens do CDT: uma central de mensagens do aplicativo oferece todas as atualizações e informações importantes para os condutores. Área específica do exame toxicológico no CDT: nessa área, é possível verificar os dados da última coleta do exame e saber se é necessário renovar o procedimento.

Além dessas formas de notificação no aplicativo, o Senatran também enviará mensagens para os motoristas que possuem e-mail cadastrado no sistema. É importante destacar que os condutores que não realizarem o exame dentro do prazo estipulado estarão sujeitos a multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH. Além disso, as multas para condutores com o teste vencido voltarão a ser aplicadas.

Quem precisa realizar o exame toxicológico?

O exame toxicológico de janela larga de detecção é obrigatório para os motoristas das categorias C, D e E. Esse exame verifica o consumo, ativo ou não, de emissão psicoativa com análise retrospectiva mínima de 90 dias. Ele deve ser realizado a cada 30 meses por motoristas que dirigem caminhões, ônibus e veículos de transporte de passageiros.

Como usar a Carteira Digital de Trânsito (CDT)?



A Carteira Digital de Trânsito (CDT) é um aplicativo que oferece diversos benefícios aos condutores. Para utilizá-lo, siga os seguintes passos:

Baixe e instale o aplicativo CDT em seu smartphone. Faça login ou crie um cadastro no sistema gov.br, caso ainda não o tenha. Cadastre seus documentos no aplicativo. Aproveite todas as vantagens oferecidas pelo CDT, como a consulta de informações sobre exames toxicológicos e outras atualizações relacionadas à sua CNH.

A utilização do CDT facilita o acesso a informações importantes sobre a CNH, além de permitir a consulta de multas, documentos e outras funcionalidades relacionadas ao trânsito.

Priorize a Segurança no Trânsito

O exame toxicológico é uma exigência para os condutores das categorias C, D e E, garantindo a segurança nas estradas e identificando condutores que fazem uso de substâncias psicoativas. A notificação realizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) agiliza o processo de atualização do exame e conscientiza os condutores sobre a importância do cumprimento dessa obrigatoriedade.

Não deixe de realizar o exame toxicológico dentro do prazo estipulado para evitar multas e pontos na CNH. Utilize um CDT para consultar informações sobre o exame e aproveitar todos os benefícios que o aplicativo oferece. Priorize a segurança no trânsito e seja um condutor responsável.