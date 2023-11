Governo faz COMUNICADO para aposentados e pensionistas diagnosticados com doença grave

O governo federal acabou de emitir um comunicado importante para aposentados e pensionistas diagnosticados com doenças graves. O aviso é direcionado aos pensionistas e aposentados do INSS que são portadores de doenças graves. Eles têm o direito de isenção do Imposto de Renda (IR), ainda que a doença tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria ou pensão. No entanto, vale ressaltar que a isenção é aplicável apenas ao benefício previdenciário.

O que é o Imposto de Renda?

O Imposto de Renda é uma taxa federal que incide sobre a renda, como o próprio nome sugere. Segundo as normativas atuais da Receita Federal, qualquer pessoa com um rendimento anual maior que R$ 28.559,70 deve pagar o tributo mencionado.

Quem tem direito à isenção?

A isenção do Imposto de Renda é um direito exclusivo para pessoas com uma ou mais doenças listadas na Lei Nº 7.713/88.

Exemplos de doenças que garantem a isenção:

Moléstia profissional Tuberculose ativa Alienação mental Esclerose múltipla Neoplasia maligna Cegueira Hanseníase Paralisia irreversível e incapacitante Cardiopatia grave Doença de Parkinson Espondiloartrose anquilosante Nefropatia grave Hepatopatia grave Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante) Contaminação por radiação Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

A condição de saúde deve ser comprovada por meio de documentação médica, como atestados, laudos ou relatórios.

Solicitando a Isenção



Para solicitar a isenção, os aposentados devem seguir um processo específico:

Obtenha um laudo médico reconhecendo a doença. Peça ao especialista que acompanha o paciente para emitir o laudo. Certifique-se de que o laudo menciona o termo exato conforme consta da legislação. Baixe o modelo de laudo pericial aqui. Faça o requerimento no INSS. Pode ser necessário realizar uma perícia médica. Após a aprovação do laudo, o aposentado deve procurar a fonte pagadora da aposentadoria ou pensão.

Como fazer o Requerimento no INSS

Para fazer o requerimento no INSS, siga os passos abaixo:

Abra o site do Meu INSS e clique em “Entrar com gov.br”. Informe seu CPF e clique em “Continuar”. Informe a senha e clique em “Entrar”. Clique em “Solicitação de isenção de IR”. Confirme ou atualize seus dados de contato. Anexe cópias de todos os documentos necessários para comprovar seu direito à isenção. Clique em “Avançar”, cheque as informações do requerimento na próxima tela e depois clique em “Concluir”.

No entanto, a isenção tem um prazo de início e algumas exceções. A isenção só vale a partir da aposentadoria ou do diagnóstico.

Quem não tem direito

Quem não formalizou a aposentadoria.

Mesmo que aposentado, ainda trabalha e recebe salário.

Outras doenças dão direito à isenção, mas o pedido pode ser negado

Embora não estejam na lista, há outras doenças que podem dar direito à isenção. Entre elas, doenças psiquiátricas, mal de Alzheimer e o uso de marca-passo. Mas pode haver recusa do INSS. Caso isso aconteça, a recomendação é procurar um profissional especializado em direito previdenciário e entrar com um processo na Justiça.

A obrigação de entregar a declaração

Mesmo isentos por causa de doença grave, os aposentados podem ser obrigados a entregar a declaração. Essa obrigação acontece se o contribuinte tiver recebido mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos em 2022 (como a aposentadoria, nesse caso) ou se enquadrar em alguma das regras a seguir.

Como preencher a declaração

Há uma diferença na hora de preencher a declaração. O contribuinte aposentado com doença grave informa sua aposentadoria em um outro campo. Em vez de colocar na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, ele deve usar a ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Conhecer seus direitos é uma etapa crucial para garantir que você não está pagando mais impostos do que deveria. Se você é um aposentado com uma doença grave, considere solicitar a isenção do IR para aliviar sua carga financeira.