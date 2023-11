Governo Federal emite COMUNICADO sobre o Salário Família; confira se você tem direito

O Salário Família é um benefício oferecido pelo governo federal aos empregados, incluindo domésticos, e aos trabalhadores avulsos, com base no número de filhos ou equiparados. Essa ajuda financeira tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda a suprir as necessidades dos seus dependentes. Neste artigo, vamos abordar todos os aspectos relevantes sobre o Salário Família, desde quem tem direito até a documentação necessária para solicitar o benefício.

Quem tem direito ao Salário Família?

Para receber o Salário Família, é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos pelo governo federal. O cidadão deve enquadrar-se no limite máximo de renda mensal, que, a partir de primeiro de janeiro de 2022, é de R$ 1.655,98, conforme a Portaria ME Nº 12. É importante ressaltar que esse valor engloba a soma de todas as atividades simultâneas do trabalhador. Caso a renda supere esse limite, o indivíduo não terá direito ao benefício.

Como solicitar o Salário Família?

O processo de requerimento do Salário Família varia de acordo com o tipo de vínculo empregatício. Para os empregados, incluindo domésticos, é necessário fazer a solicitação diretamente ao empregador. Já os trabalhadores avulsos devem requerer o benefício ao sindicato ou ao órgão gestor de mão de obra ao qual estejam vinculados.

Em ambos os casos, é importante esclarecer que o requerimento do benefício deve ser realizado no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Essa medida é válida para os trabalhadores que estejam recebendo benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença), aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) ou aposentadoria por idade rural.

Valor do Benefício

O valor do benefício é estabelecido de acordo com o número de dependentes do trabalhador. Atualmente, a cota é de R$ 56,47 por dependente com idade até 14 anos. Vale ressaltar que não há limite de idade para dependentes inválidos.

Documentação necessária



Para solicitar o Salário Família, é necessário apresentar a documentação correta. Confira os documentos exigidos:

Documento de identificação com foto e número de CPF. Termo de responsabilidade. Certidão de nascimento de cada dependente. Caderneta de vacinação ou equivalente, dos dependentes de até 6 anos de idade. Comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade. Requerimento de Salário Família.

Nos casos de renovação do benefício, é necessário apresentar anualmente a carteira de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade, sempre no mês de novembro. A frequência escolar, por sua vez, deve ser comprovada a cada seis meses, em maio e novembro.

Curiosidades sobre o Salário Família

Além das informações essenciais sobre o Salário Família, algumas curiosidades podem despertar interesse. Confira:

Ambos os pais têm direito ao Salário Família, desde que cumpram os requisitos para a concessão.

Se o benefício pago pelo INSS for suspenso por falta de renovação, todos os valores acumulados serão pagos após a regularização da situação.

Para os trabalhadores em gozo de benefício pago pelo INSS, o valor do Salário Família será pago como um acréscimo dentro do próprio benefício.

Benefício é um Direito Garantido por Lei

O Salário Família é um importante benefício oferecido pelo governo federal para auxiliar as famílias de baixa renda a suprirem as necessidades dos seus dependentes. Para solicitar o benefício, é necessário atender aos requisitos estabelecidos e apresentar a documentação correta. É fundamental estar atento aos prazos de renovação e comprovação de frequência escolar. O Salário Família é um direito garantido por lei e pode fazer a diferença na vida de muitas famílias brasileiras.