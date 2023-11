Governo vai liberar PIX a partir de R$600,00 na sexta(17); veja quem recebe

O programa Bolsa Família, criado pelo Governo Federal, é um importante instrumento de transferência de renda que auxilia milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso aos benefícios, o governo passou a utilizar o PIX como forma de pagamento para os beneficiários do programa.

O que é o PIX?

O PIX é um novo sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Com ele, é possível realizar transferências de dinheiro de forma rápida, segura e totalmente digital, sem a necessidade de intermediários, como agências bancárias ou casas lotéricas.

Pagamento do Bolsa Família via PIX

A partir desta semana, diversos usuários da conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal irão receber um Pix de pelo menos R$ 600,00 referente ao pagamento do Bolsa Família do mês de novembro. Essa nova forma de pagamento traz muitas vantagens, como a agilidade na transação e a possibilidade de realizar movimentações por meio do aplicativo Caixa Tem.

Além do valor fixo de R$ 600,00, existem também outros valores adicionais que variam de acordo com a formação familiar. Veja abaixo quais são eles:

Valor Benefício R$ 150,00 Benefício Primeira Infância: para crianças de até 7 anos incompletos R$ 50,00 Benefício Variável Familiar: para gestantes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos R$ 50,00 Benefício Variável Familiar Nutriz: para bebês de até 6 meses de idade

É importante ressaltar que as famílias que estão na Regra de Proteção do Bolsa Família receberão apenas metade do valor a que teriam direito no programa de transferência de renda.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família – Novembro



O pagamento do Bolsa Família segue um calendário específico, de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular do programa. Confira abaixo as datas de pagamento do mês de novembro:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 7 de novembro 2 20 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 27 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

É importante ressaltar que os pagamentos previstos para acontecerem na segunda-feira ficam disponíveis no Caixa Tem no sábado imediatamente anterior.

Como utilizar o PIX no Caixa Tem?

Para utilizar o PIX no Caixa Tem, é necessário ter uma conta poupança social digital na Caixa Econômica Federal. Caso você seja beneficiário do Bolsa Família e ainda não possua essa conta, é possível abrir uma gratuitamente por meio do aplicativo Caixa Tem.

Com a conta poupança social digital e o aplicativo Caixa Tem instalados em seu smartphone, siga os passos abaixo para utilizar o PIX:

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça login em sua conta; Acesse a opção “PIX” no menu principal; Selecione a opção “Pagar com PIX” e escolha o beneficiário do pagamento; Insira o valor desejado e confirme a transação; Pronto! O pagamento será realizado de forma instantânea e o valor será transferido para o beneficiário.

Democratização do Acesso aos Serviços Financeiros

O PIX veio para facilitar ainda mais a vida dos beneficiários do Bolsa Família. Com essa nova forma de pagamento, as famílias poderão receber seus benefícios de forma rápida, segura e totalmente digital, sem a necessidade de enfrentar filas ou aguardar pela compensação de boletos.

É importante ressaltar que o PIX é uma opção adicional de pagamento, e os beneficiários do Bolsa Família ainda poderão utilizar as formas tradicionais, como o saque em agências bancárias ou casas lotéricas.

A inclusão do PIX no programa Bolsa Família é mais um passo importante para a democratização do acesso aos serviços financeiros no Brasil, promovendo a inclusão digital e facilitando a vida de milhões de brasileiros.