Governo vai liberar PIX de R$ 600 a partir da próxima semana

O programa Bolsa Família divulgou o calendário de pagamento para o mês de novembro, e os beneficiários que estão aguardando o PIX de R$ 600 já podem se programar para receber o valor através do Caixa Tem. Os depósitos serão realizados entre os dias 17 e 30, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Além disso, aqueles que têm bebês com menos de sete meses de idade receberão um acréscimo de R$ 50 no benefício. Continue lendo para descobrir quando e como você poderá receber o PIX de R$600.

Calendário de pagamento do R$600 PIX no Caixa Tem

O calendário de pagamento do PIX de R$600 no Caixa Tem segue a seguinte distribuição, de acordo com o último dígito do NIS:

NIS terminado em 1: 17 de novembro

NIS terminado em 2: 20 de novembro

NIS terminado em 3: 21 de novembro

NIS terminado em 4: 22 de novembro

NIS terminado em 5: 23 de novembro

NIS terminado em 6: 24 de novembro

NIS terminado em 7: 27 de novembro

NIS terminado em 8: 28 de novembro

NIS terminado em 9: 29 de novembro

NIS terminado em 0: 30 de novembro

É importante ficar atento ao calendário e verificar a data correspondente ao seu NIS para saber quando o PIX de R$ 600 estará disponível na sua conta do Caixa Tem.

Como sacar o benefício no Caixa Tem

Para os beneficiários que desejam sacar o PIX de R$ 600 no Caixa Tem, existem algumas opções disponíveis. Se o benefício foi creditado na conta Poupança Social Digital vinculada à Caixa Econômica Federal, o saque pode ser realizado através do token gerado no aplicativo do Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

Caso você tenha perdido o cartão, é possível solicitar a segunda via nas agências da Caixa ou através do número 0800 726 0207. Outra alternativa é acessar e gerenciar o benefício pelo aplicativo do Caixa Tem, que oferece diversas funcionalidades para os beneficiários.

Além disso, é possível realizar transferências através do Pix, TED ou DOC para outra conta bancária, proporcionando mais flexibilidade e comodidade aos beneficiários. Essa opção é especialmente útil para aqueles que preferem utilizar outros serviços bancários ou necessitam transferir o valor para pagar contas ou realizar compras.



Garantindo a disponibilidade eficaz do benefício do Bolsa Família

O calendário de pagamento e as opções de saque no Caixa Tem garantem a disponibilidade eficaz do benefício do Bolsa Família para os beneficiários. Com o PIX de R$600, é possível receber o valor rapidamente e de forma segura, sem precisar sair de casa. Essa facilidade é especialmente importante em tempos de pandemia, onde o distanciamento social é necessário.

É fundamental que os beneficiários fiquem atentos ao calendário e às opções de saque disponíveis, para que possam receber o PIX de R$600 no momento correto e utilizar o valor da melhor maneira possível. O programa Bolsa Família é essencial para milhões de famílias brasileiras, e o pagamento através do Caixa Tem facilita ainda mais o acesso aos benefícios.

Não deixe de conferir o calendário de pagamento do PIX de R$600 no Caixa Tem e aproveite as opções de saque disponíveis para receber o seu benefício de forma prática e segura. Acesse o aplicativo do Caixa Tem, verifique a data correspondente ao seu NIS e garanta o recebimento do valor do Bolsa Família sem sair de casa.

Programa essencial para às famílias brasileiras

O PIX de R$ 600 no Caixa Tem é uma forma rápida e segura de receber o benefício do Bolsa Família. Com o calendário de pagamento e as opções de saque disponíveis, os beneficiários podem ter acesso ao valor sem precisar sair de casa. Fique atento ao calendário, utilize o aplicativo do Caixa Tem e aproveite todas as facilidades oferecidas para receber o seu benefício de forma eficaz. O programa Bolsa Família é essencial para as famílias brasileiras, e o R$600 PIX no Caixa Tem garante que o valor chegue às mãos dos beneficiários de maneira ágil e segura.