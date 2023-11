Grande banco brasileiro divulga dados IMPRESSIONANTES sobre o Pix; Confira

O Pix completou três anos de existência neste mês de novembro, e atualmente é utilizado por grande parte da população brasileira diariamente, para pagamentos de contas, boletos, produtos, entre outros. Segundo dados divulgados pelo Banco do Brasil (BB) nesta segunda-feira (20), é possível ter uma noção melhor sobre a abrangência e o crescimento do sistema.

Sendo assim, o BB divulgou que, até o último domingo (19), a instituição financeira processou R$ 3,226 trilhões em transações via Pix neste ano de 2023. Isso significa que foram R$ 7 milhões transacionados por minuto através da ferramenta, em média.

Conforme o Banco do Brasil, 99% das transações via Pix entre os clientes do banco ocorreram em até 0,87 segundo. Além disso, metade de todas as operações no período ocorreram em menos de 0,31 segundo.

Por outro lado, as transferências com Pix que ocorrem entre clientes de diferentes instituições financeiras demoram um pouco mais. O BB divulgou que, de todas as transações entre seus clientes e de outros bancos, 99% foram finalizadas em até 3,89 segundos, e metade, em até 1,6 segundo.

De acordo com as metas do Banco Central, instituição responsável pela criação do sistema e sua manutenção, o intervalo de realização de um Pix deve ser de até 10 segundos em 99% dos casos, e de até 6 segundos em 50%.

Disponibilidade de sistemas

Com relação à disponibilidade de sistemas, o Banco do Brasil demonstrou uma média de 99,97% nos últimos 12 meses, alcançando seu máximo no mês de outubro, com 99,99%. Este mês também quebrou o recorde de transações por minuto, chegando a 33 mil. Segundo as metas do Banco Central, a disponibilidade do Pix deve ser de 99,5%.

O BB também afirmou ser a única instituição financeira a obter notas máximas em todos os requisitos, contando com o menor índice de reclamações precedentes, dentre as instituições que possuem as maiores quantidades de transações via Pix.



Apesar do sucesso do Pix no Banco do Brasil, a empresa continua reforçando sua equipe de tecnologia, realizando a chamada dos aprovados em concurso específico para a área de tecnologia da informação. Foram mais de 3 mil aprovados, sendo que 597 já iniciaram, e outros 120 devem entrar em dezembro.

Crescimento do Pix

É indiscutível o fato de que o Pix revolucionou os meios de pagamento no Brasil, sendo que já conta com mais de 650,7 milhões de chaves cadastradas e 153 milhões de usuários. Isso demonstra que existem mais usuários do sistema do que pessoas economicamente ativas no Brasil, que atualmente estão em 97 milhões.

O crescimento do Pix foi muito rápido, devido a sua praticidade e gratuidade no envio de dinheiro. Nesse sentido, no mesmo mês em que foi lançado o sistema já ultrapassou as transações feitas com DOC, e logo em seguida também ultrapassou o TED, em janeiro de 2021.

Ao longo dos anos, o Pix também ultrapassou os pagamentos feitos com boletos, as operações com cartão de débito e, por fim, em fevereiro de 2022 superou os pagamentos com cartão de crédito. Com isso, a ferramenta tornou-se o meio de pagamento mais utilizado no Brasil.