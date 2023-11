Com a tão aguardada Black Friday se aproximando, o comércio está se preparando para um período movimentado e repleto de oportunidades. Além de proporcionar um aumento nas vendas, essa época também é um momento propício para quem procura por oportunidades de trabalho.

Grande empresa do varejo abre diversas vagas de emprego para a Black Friday; saiba como se candidatar

O Mercado Livre, uma das maiores empresas de comércio eletrônico da América Latina, não fica de fora dessa tendência e planeja abrir centenas de vagas de emprego temporário.

Confira as expectativas de crescimento das vendas, as vagas de emprego oferecidas e as promoções já em vigor no Mercado Livre, que está se preparando para uma Black Friday inesquecível.

Crescimento das vendas no Mercado Livre

O Mercado Livre, ciente da importância da Black Friday como um impulsionador de vendas, tem grandes expectativas para este ano. A empresa prevê um crescimento nas vendas ainda maior do que o registrado no ano de 2022, quando experimentou um aumento significativo de 19%.

Em suma, esse otimismo é o motor por trás da abertura de um considerável número de vagas de emprego temporário para atender à demanda crescente.

Oportunidades de emprego temporário

A Black Friday deste ano está marcada para o dia 24 de novembro, e o Mercado Livre já iniciou seu processo de contratação para atender ao aumento da demanda.



Contudo, embora as posições sejam temporárias, a empresa tem a intenção de incorporar alguns desses profissionais ao seu quadro efetivo, oferecendo oportunidades de crescimento a longo prazo.

As contratações começaram em setembro e estão concentradas nos centros logísticos da empresa, localizados em estados-chave, como Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Dentre as vagas disponíveis, destacam-se:

Representante de Envios I (Auxiliar Logístico) – Cajamar, São Paulo

Auxiliar de Logística – Betim, Minas Gerais

Auxiliar Logístico com CNH – Franco da Rocha, São Paulo

Operador de Empilhadeira – Araçariguama, São Paulo (Temporário)

Operador de Empilhadeira – Cajamar, São Paulo (Temporário)

Operador de Empilhadeira – Lauro de Freitas, Bahia

Representante de Envios – Part-time – Cajamar, São Paulo

Representante de Envios I (Auxiliar Logístico) – Franco da Rocha, São Paulo

Representantes de Envios (Auxiliar Logístico) – Lauro de Freitas, Bahia

Para mais detalhes sobre os requisitos e outras vagas efetivas disponíveis, você pode acessar a página de carreiras da empresa.

Sobre a Black Friday no Mercado Livre

O Mercado Livre não aguarda a data oficial da Black Friday para começar a oferecer promoções. Desde antes do grande evento, a plataforma já está repleta de ofertas incríveis, incluindo:

Descontos de até 70%

Frete grátis em centenas de produtos

Opção de envio “Full”

Cupons de desconto

Ofertas relâmpago

Se você deseja aproveitar essas promoções antecipadas, basta acessar o site do Mercado Livre e encontrar produtos com preços incríveis.

Uma importante oportunidade para quem busca uma vaga de emprego

De forma geral, a Black Friday é um período empolgante para os consumidores e uma grande oportunidade de trabalho para muitos. Desse modo, o Mercado Livre, como uma das principais empresas de comércio eletrônico da América Latina, está se preparando para essa época movimentada, prevendo um crescimento significativo nas vendas e abrindo um grande número de vagas de emprego temporário.

Além disso, a plataforma já está oferecendo promoções incríveis, permitindo que os compradores economizem e desfrutem de ofertas antes mesmo da data oficial da Black Friday. Portanto, tanto para quem busca emprego quanto para quem quer fazer boas compras, o Mercado Livre se mostra uma importante opção.

Sendo assim, não deixe de se candidatar e se prepare para a entrevista de emprego de modo objetivo, considerando a vaga oferecida. Além disso, não se esqueça de que a elaboração de um bom currículo pode fazer toda a diferença na sua vida profissional.