Grupo Boticário ABRE MAIS de 100 VAGAS pelo país; Saiba mais!

O Grupo Boticário, grupo global, formado por mais de 15 empresas que estão construindo juntas o melhor e maior ecossistema de beleza para o mundo, está recrutando mais profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar com mais ênfase da companhia, dê uma olhada na lista de oportunidades abertas:

Auxiliar de Loja – Extra Natal – Zona Norte – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas – Extra Natal – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Assistente de Departamento Pessoal – Florianópolis – SC – Departamento Pessoal;

Consultor (a) de Vendas (Extra Natal) – São Gonçalo – RJ – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Base – São Gonçalo – RJ – Lojas / Shopping: Estruturar, capacitar e desenvolver a equipe de revendedores autônomos; Captação de novos revendedores, integração e fidelização dos mesmos;

Operador (a) de Caixa – Manhuaçu – MG – Atendimento;

Consultor (a) de Loja – Freelancer – Joinville – SC – Venda Interna;

Consultor (a) de Loja Freelancer – Florianópolis e Região – SC – Venda Interna;

Atendente de Loja – Itu – SP – Atendimento;

Supervisor (a) de Campo – Leopoldina – MG – Venda Externa;

Atendente de Força de Vendas – Leopoldina – MG – Venda Externa;

Supervisor (a) de Logística – Madureira – Rio de Janeiro – RJ – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Estoquista/Repositor de Cosméticos – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Loja – O Boticário Marechal – Juiz de Fora – MG – Venda Interna.

Mais sobre o Grupo Boticário

Contando um pouco mais sobre o Grupo Boticário, vale frisar que a marca nasceu em 1977, como uma pequena farmácia de manipulação movida pela alquimia das relações humanas. Os donos sonhavam em construir uma marca brasileira de produtos inspirados no amor e no cuidado. Assim, foi com esse olhar que surgiu O Boticário.

É legal deixar claro que trata-se de um grupo que possui lojas de largo alcance. Quer dizer, saem mais de 350 milhões de produtos a cada ano das indústrias do grupo. Ao todo, são mais de 4 mil pontos de venda sustentáveis em 1.750 cidades.

Além disso, o e-commerce e catálogos da venda direta são outras formas de comercialização dos produtos do Grupo Boticário. Isto é, as marcas chegam aos consumidores de 100% do Brasil. Por fim, os produtos do grupo são comercializados em outros 15 países.

Como realizar a sua candidatura?

Como você já pôde conferir a lista de vagas do Grupo Boticário, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!