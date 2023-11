Grupo Brasanitas está com MAIS DE MIL VAGAS abertas!

O Grupo Brasanitas, empresa que é especialista em facilities services, oferece soluções integradas há 60 anos e atua em setores como indústrias, hospitais, laboratórios, shoppings centers, instituições de ensino, mineradoras e redes de varejo, está com ótimas vagas abertas. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre o grupo, veja a lista de cargos abaixo:

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – Osasco – SP – Higienização / Esterilização;

Auxiliar de Serviços Gerais II – Jundiaí – SP – Zeladoria;

Analista de Benefícios – São Paulo – SP – Cargos e Salários, Benefícios, Relações Sindicais;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – São Paulo – SP – Higienização;

Líder Garagista – Goiás – GO – Limpeza;

Garagista – Goiás – GO – Manobrista;

Operador (a) de Máquinas – São Paulo – SP – Higienização;

Líder de Limpeza Hospitalar – Campo Grande – MS – Limpeza;

Limpador (a) de Vidros – Osasco – SP – Limpeza;

Líder de Limpeza – Osasco – SP – Limpeza: Realizar gestão de equipe de limpeza técnica em Shopping na região de Osasco/SP. Irá fornecer direcionamento a equipe quanto as atividades diárias de limpeza, coleta de lixo, lavação de banheiros, praça de alimentação. Fazer diluição de produtos, acompanhar check-list das atividades, treinar colaboradores quanto a limpeza.

Supervisor (a) de Higienização Hospitalar – Santo André – SP – Higienização;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar (Laboratório) – Paraíso – São Paulo – SP -Efetivo;

Eletricista – Cajamar – SP – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

1/2 Oficial de Manutenção – Cabreúva – SP – Zeladoria;

Técnico (a) Eletromecânico – Diurno – Cotia – SP – Manutenção e Instalações;

Assistente Administrativo – Goiânia – GO – Administração Geral;

Analista De Recursos Humanos JR – São Paulo – SP – Recursos Humanos (Generalista).

Mais sobre o Grupo Brasanitas

Contando mais sobre o Grupo Brasanitas, é bacana ressaltar que trata-se de um grupo com mais de 60 anos de atuação, dedicado à prestação de facilities services, com um compromisso incondicional com seus clientes para alcançar a mais alta qualidade e eficiência nos serviços prestados.

Além disso, tem como missão atender às necessidades do mercado em serviços de facilities com qualidade, eficiência, transparência e compromisso para que seus clientes foquem em seus negócios, garantindo valor sustentável para clientes, colaboradores e acionistas.

Por fim, o Grupo Brasanitas está presente em setores como indústrias, hospitais, laboratórios, shoppings centers, instituições de ensino, mineradoras e redes de varejo, oferecendo soluções em Higienização de Ambientes, Conservação de Áreas Verdes, Engenharia de Manutenção e Controle de Pragas.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



