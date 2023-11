Grupo Haganá OFERECE EMPREGOS no Sul e Sudeste

O Grupo Haganá, uma organização dinâmica, de grande credibilidade no mercado e possui uma série de diferenciais nas suas operações, está contratando novos funcionários nos estados do Paraná e de São Paulo. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Encarregado (a) de Limpeza – Curitiba – PR – Limpeza;

Auxiliar de Manutenção Predial – Barueri – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – Barueri – SP – Limpeza;

Zelador (a) – Butantã – São Paulo – SP – Zeladoria;

Líder de Limpeza – ZONA SUL – São Paulo – SP – Limpeza;

Limpador (a) – São Paulo – SP – Higienização / Esterilização;

Faxineiro (a) – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Servente de Limpeza – Curitiba – PR – Limpeza;

Controlador (a) de Acesso – Centro – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Controlador (A) de Acesso – ZONA LESTE – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Servente de Limpeza – Curitiba – PR – Limpeza;

Auxiliar de Manutenção Predial – São Paulo – SP – Manutenção em Geral: Auxiliar o time de manutenção predial em reparos e manutenções elétricas, e atividades como pinturas, trocas de equipamentos, reparos elétricos e hidráulicos, limpeza de caixas d’água, montagem de máquinas e móveis, transporte de ferramentas, limpeza e organização geral do local;

Recepcionista Bilíngue – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Recepção.

Mais sobre o Grupo Haganá

Contando mais sobre o Grupo Haganá, é válido frisar que, ao todo, são quase 12 mil colaboradores que fazem do Grupo Haganá sinônimo de segurança em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Isto é, é responsável por recepcionar, proteger a integridade dos patrimônios, realizar serviços com extremo zelo e monitor perímetros com eficiência e eficácia. Em resumo, a empresa Atua nos segmentos: RESIDENCIAL, CORPORATIVO, MERCADO IMOBILIÁRIO, EDUCACIONAL, SEGURANÇA PESSOAL, CENTRO LOGÍSTICO e HOSPITALAR.

Não à toa, é reconhecida por termos desenvolvido um sistema completo, digno das maiores empresas de segurança do mundo. Os profissionais são treinados e altamente capacitados. Por tudo isso, entregar sua segurança à Haganá é deixar que mentes inteligentes e corpos extremamente treinados zelem por sua total tranquilidade e cuide do maior patrimônio de todos: a vida.

Conheça alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Vale-alimentação.



Como se candidatar?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

