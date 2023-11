Grupo L’Occitane CONTRATA Vendedor (a), Balconista e mais!

O Grupo L’Occitane, referência no comércio de cosméticos de alta qualidade em várias partes do planeta, está recrutando novos funcionários para compor o seu time. Com vagas em São Paulo, Alagoas e Santa Catarina, vale a pena consultar a lista abaixo com os respectivos cargos e locais:

Vendedor (a) de Loja – Shopping Villa Lobos – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Galeria – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Temporário – Final De Ano (Brasil) – várias partes do Brasil – Lojas / Shopping;

Gerente de Quiosque -Parque Shopping Maceió – Maceió – AL – Lojas / Shopping;

Gerente de Quiosque – Pátio Limeira – Limeira – SP – Lojas / Shopping: Garantir a excelência no atendimento do cliente fidelizando o cliente com a marca e trazendo resultados para o atingimento de metas;

Vendedor (a) de Loja – Center Vale – São José dos Campos – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Marketing – São José dos Campos – SP – Marketing: Repostar no instagram (feed, stories, DM); Gerenciamento de chamados e melhorias contínuas no site; Inserção de dados e conteúdos em site; Busca e edição de imagens para inserção em site; Cadastro de produtos em site;

Balconista – São José dos Campos – SP – Lojas / Shopping;

Gerente De Loja – Continente Shopping – São José – SC – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Grupo L’Occitane

Sobre o Grupo L’Occitane, podemos destacar que, por conta de suas equipes qualificadas de Pesquisa e Desenvolvimento e aos laboratórios no sul da França, Brasil e Coreia, cria fórmulas e produtos que superam as expectativas e definem novos padrões para o setor. Isso inclui mais de 50 produtos patenteados.

Além disso, sua rede internacional ultrapassa o número de 3 mil lojas de varejo e inclui mais de 1.500 butiques próprias. Já a estratégia de varejo tem como foco o consumidor e usa todos os canais disponíveis para oferecer uma experiência de compra integrada.

Por fim, com extratos naturais cuidadosamente selecionados e design exclusivo de artistas que enaltecem a brasilidade, suas linhas refletem a riqueza natural e cultural que só o Brasil tem. Todas as etapas de desenvolvimento das linhas são pensadas assim com autenticidade, sensorialidade e respeito.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Total Pass;

Seguro de Vida;

Vale-Refeição;

Vale-Alimentação (Flash);

Vale-Transporte;

Assistência médica;

Dentre outros.



O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde conferir a lista de vagas do Grupo L’Occitane, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

