Gwyneth Paltrow Ski Trial se torna musical em Londres

Se você está procurando algo um pouco fora de pista – especialmente para os amantes do teatro – Gwyneth Paltrow‘s tem tudo para você … seu processo e julgamento por acidente de esqui estão recebendo tratamento musical!

Segure seus chapéus de tricô, porque “Gwyneth Goes Skiing” fará sua grande estreia no famoso West End de Londres em dezembro e, sim, é centrado no infame processo judicial de 8 dias que ocorreu no início deste ano.

Ator de teatro Linus Karp se transformará no fundador do Goop enquanto José Martinho assumirá o papel do optometrista aposentado de 76 anos, Dr. Terry Sanderson.

Lembre-se, Sanderson deu um tapa em Gwyneth com o processo em 2019 … alegando que ela colidiu com ele enquanto esquiava no Deer Valley Resort em 2016, e o deixou com uma concussão, costelas quebradas e danos cerebrais.

Gwyneth retaliou no tribunal, alegando que inicialmente pensou que era a vítima de agressão sexual durante o desastre da descida, insistindo que ele veio por trás e seus esquis ficaram entre as pernas dela.



Com a mídia social atenta a cada palavra do oponente, as coisas tomaram um rumo hilariante e fora de alcance quando Gwyneth lamentou ter perdido meio dia esquiando durante a viagem cara… em vez de optar por fazer uma massagem mais tarde naquele dia. É uma vida difícil.



Em outros relatos virais, ambas as partes pintaram imagens contrastantes de como o acidente impactou suas vidas… antes da estrela de “Sliding Doors” saiu vitorioso e recebeu o que buscava em sua contra-ação: US$ 1.

Ela então saiu calmamente do tribunal… mas não antes de sussurrar baixinho para Sanderson… “Desejo-lhe tudo de bom.” Isso vai funcionar bem no palco!



Com o caso atraindo enorme interesse na época, é justo que tenha recebido uma nova vida na forma musical.

A sinopse diz: “Ela é a superestrela de Hollywood fundadora de Goop, que desliza portas, que ama Shakespeare e que desacopla conscientemente. Ele é um optometrista aposentado de Utah. colidiram, e eles também – literalmente. Ai. Sete anos depois, em 2023, eles foram a tribunal. Ai duplo. Esta é a história deles. Mais ou menos. Na verdade não. Mas também, é no Natal. “

O show acontecerá de 13 a 23 de dezembro no Pleasance London Main House Cabaret – com a produção passando por uma reforma no acampamento com músicas originais de Leland – a cantora por trás de “RuPaul’s Drag Race” e “Cher’s Christmas”.