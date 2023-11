Gypsy Rose Blanchard espera conhecer Taylor Swift após a libertação da prisão

Cigana Rose Blanchard A principal prioridade de quando ela sair da prisão no próximo mês é uma tarefa difícil – ela quer se conectar com Taylor Swift e acha que sabe exatamente onde fazer isso.

Claramente, ela está determinada a conhecer a cantora, que Gypsy chama com adoração de “garota arrasadora” que lhe ensinou o verdadeiro significado do poder feminino.

Além do mais, as músicas de Tay serviram como uma grande inspiração – ela diz que “Eyes Open” a ajudou a superar o trauma do abuso de sua mãe… que foi detalhado no documentário de 2017, “Mommy Dead and Dearest”.