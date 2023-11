Halle Bailey fica brava quando fã diz que ela tem ‘nariz de gravidez’: Deixe-me em paz!

Halle Bailey está recebendo muita atenção no momento em meio a rumores de que ela está grávida de seu namorado DDG.

A atriz decidiu postar em sua história no Snapchat no sábado para dar uma olhada naqueles online que diziam que ela tinha ‘nariz de gravidez’.

“Se eu vir mais uma pessoa falar algo sobre meu nariz mais uma vez, vai ser um inferno pagar”, afirmou ela.

“E você sabe por quê?” ela continuou. “Porque sou negro. Adoro meu nariz.”

“[What are you] preocupado com meu nariz? Me deixe em paz!”

É claro que esses comentários repetidos atingiram a estrela da Pequena Sereia, de 23 anos.

Os fãs continuam convencidos de que Bailey está grávida

Na verdade, ela nunca mencionou a gravidez, pois é sobre isso que os fãs estão especulando, o que muitos consideraram um sinal de que estão no caminho certo.

“O fato de ela abordar o nariz, mas não a parte da gravidez, me diz tudo que preciso saber!” um fã comentou na repostagem do vídeo do The Shade Room.

“Garota, não é só o nariz, você também está com aquela voz de grávida sem fôlego”, escreveu outro espectador.

Outro disse: “Pare de nos iluminar como se não pudéssemos saber que você está grávida, Halle. Podemos dizer que seu nariz se espalhou. Aconteceu a mesma coisa quando estávamos grávidas”.

Ela foi acusada por fãs de tentar esconder sua barriga no Prêmio MTV Video Music 2023usando um vestido esvoaçante que não abraçava sua figura.

Uma pessoa presente no evento também disse exclusivamente ao Page Six que Bailey parecia ser extremamente cuidadosa ao ser fotografada e ao interagir com seus colegas.