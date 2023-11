Lewis hamilton há meses que está com os olhos postos em 2024, após a renovação com a Mercedes que o deixará até aos 40 anos na equipa estrela. E ele insiste em sua preocupação de que a Red Bull continue com a vantagem esmagadora que tem depois de uma temporada vencendo todas as corridas, exceto uma, a de Carlos Sainz em Singapura. Ele não se importou nem um pouco com isso quando era ele quem desfrutava de um carro dominante, mas isso é outra história.

“A Red Bull nem desenvolve seu carro desde agosto; é definitivamente uma preocupação”, diz ele. E ele sabe do que está falando, ou seja, primeiro, Adriano NeweyA equipa de Goiás tinha uma vantagem tão grande que, apesar de não ter feito grandes alterações, continuou a vencer por muito tempo.

E o pior é que economizaram horas, tempo e dinheiro que foram reinvestidos no carro 2024, que poderia começar com a mesma vantagem.

Antes da corrida de Abu Dhabi, ele já ressaltou que sabe do que está falando: “Quando estávamos vencendo campeonatos mundiais, podíamos parar cedo e começar a desenvolver o carro do ano seguinte, então sempre tínhamos vantagem”, lembra.

“É por isso que argumentei que provavelmente deveríamos encontrar uma maneira de parar essa inércia para que isso não continue acontecendo década após década. Você tem a Ferrari que venceu por um período de tempo e depois a Mercedes. Eles podem estender seu domínio até 2026. É disso que se trata estar tão à frente. A menos que outras equipes acertem, as coisas continuarão assim. Esperamos descobrir o caminho a seguir e diminuir essa lacuna.”

F1pela voz de Stefano Domenicalijá garantiu que não se trata de peruca, como lastro ou medidas especiais para campeões, mas vamos tentar.

Os actuais campeões também não terão este ano o impedimento da penalização deste ano, os 7 milhões por ultrapassar o limite orçamental, embora a substituam por outra ‘penalidade’, o pagamento de 7,5 milhões pela inscrição para 2024, valor que aumenta ou diminui dependendo dos pontos conquistados, e claro, este ano quebraram o teto em tudo.

Com os 860 pontos alcançados, um recorde absoluto, este é o valor a pagar, já que a taxa base é de 650 mil euros, mais 6.500 por ponto conquistado, exceto para o campeão de construtores, que deverá pagar 7.800 dólares. Mas diante do que foi visto, nada que não possam compensar.