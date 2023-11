Harley Pasternak, ex-treinador de Kanye West, liga para a segurança do hotel após confronto em Dubai

Kanye West acredita seu ex-treinador, Harley Pasternakestá perseguindo-o por Dubai – eles se encontraram lá – mas o TMZ descobriu que foi Harley quem se sentiu ameaçado o suficiente para pedir reforços.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Harley e Ye estavam no resort Atlantis the Royal Dubai na noite de segunda-feira e, de acordo com a equipe de Ye… o rapper se sentiu desconfortável e acreditou que Harley o estava seguindo por Dubai. Tanto que ele pegou o telefone e começou a gravar Harley enquanto falava com os funcionários do hotel.

No entanto, fontes com conhecimento direto no resort disseram ao TMZ… Harley estava no balcão do concierge fazendo uma reserva para o jantar quando ficou cara a cara com Ye. Lembre-se de que esses dois têm uma história tumultuada.

Harley é quem chamou a polícia e os paramédicos em 2016, quando ele disse que Ye começou a se comportar de maneira irregular durante uma sessão de treinamento. Essa chamada levou a Kanye sendo comprometido ao UCLA Medical Center para avaliação mental.

Corta para segunda-feira em Dubai, por volta das 21h, fomos informados, quando nossas fontes dizem que Ye se aproximou de Harley e tentou abraçá-lo – talvez tentando abraçá-lo – mas Harley o rejeitou. Disseram-nos que o concierge perguntou a Harley se ele precisava de segurança do hotel e ele disse que sim.

Fomos informados de que a segurança chegou, mas Ye e sua equipe já haviam deixado a área – e não houve mais contato entre eles.