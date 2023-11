Harry e Meghan querem passar o Natal com o Rei e a Rainha – serão convidados?

Príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Marklequerem acalmar as coisas com a Família Real Britânica, em particular a rixa que existe desde o filho mais novo do rei Carlos III e Diana de Galespublicou suas memórias.

As memórias contêm algumas polêmicas que envolvem diretamente seu pai. Talvez o A melhor oportunidade para fazer as pazes é no Natal.

O duque e a duquesa de Sussex querem regressar ao Reino Unido com os filhos e passar as férias em Sandringham. Porém, o Rei não lhes enviou nenhum convite, pelo que teremos que esperar para ver se este reencontro entre os dois finalmente se concretizará, ou se teremos que esperar por outra ocasião.

Harry e Meghan passarão o Natal com o Rei e a Rainha da Inglaterra?

Então, por enquanto, eles estão esperando para ver o que acontece. Mas, como revelou uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham ao The Timeseles estão dispostos a comparecer se receberem um convite.

No entanto, há uma explicação para isso, segundo a fonte. A mídia britânica afirma que o duque conversou com seu pai no dia em que parabenizou-o pelo seu 75º aniversário.

Isso foi algo que, segundo a revista Semana, poderia ter sido abordado naquela conversa. Se a visitassem, poderia ser um ponto de viragem na relação entre o casal e o Rei e a Rainha, que estão afastados há algum tempo devido a uma série de desentendimentos.

Estariam até dispostos a passar parte do verão com “os avós” em Balmoral, Escócia.

O monarca, segundo os referidos meios de comunicação, quer “passar mais tempo com os netos”. Deve-se lembrar que, desde 2018, eles não passam o Natal em Sandringham.

Porém, para que este reencontro aconteça, teremos que esperar que Carlos III decida se enviaremos ou não um convite formal ao filho, nora e netos.