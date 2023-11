Harry Styles raspa a cabeça e curte show do U2 com GF Taylor Russell

TMZ. com

Estilos de Harry está trocando seus cabelos sexy por uma cabeça raspada… e estreou o novo visual enquanto assistia ao show do U2 em Las Vegas Sphere com seu namorado, Taylor Russel .

A cantora e a atriz estavam tocando sucessos do U2 e parecendo um casal enquanto faziam isso. Harry estava com o braço em volta de Taylor… então, se você não tinha certeza se eles eram realmente um casal, isso deveria selar o acordo.

Testemunhas nos disseram que eles ficaram abraçados a noite toda durante o show da semana passada… com muitos beijinhos e selfies compartilhados entre eles durante o noivado do U2.

Eles estavam saindo com um grande grupo de amigos e todos estavam se divertindo muito – até dançando em círculo no final da noite.

Deixando a namorada de lado, o corte de cabelo é provavelmente o que mais choca os fãs adoradores de Harry… quer você esteja acostumado com a era One Direction ou com sua carreira solo de sucesso, uma coisa que sempre foi lá estava seu cabelo longo e atraente.