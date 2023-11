HC Sherrone Morre, ator de Michigan, chora ao dedicar a vitória a Jim Harbaugh

Carcajus de Michigan coordenador ofensivo Sherrone Mooreque atuou como técnico interino do suspenso Jim Harbaughlevou seu time à vitória sobre o Leões de Nittany da Penn State no sábado no Beaver Stadium e chorou durante a entrevista pós-jogo.

Moore, 37 anos, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto ao dedicar a vitória a Harbaugh durante uma entrevista em campo com Jenny Taft de RAPOSA. O coordenador ofensivo também apontou para os jogadores enquanto lhes entregava flores.

Terror no túnel do vestiário: ataque dos jogadores do estado de Michigan aos Wolverines

“Quero agradecer ao treinador Harbaugh”, disse Moore. “Eu amo você, cara. Eu amo você completamente, cara. Eu fiz isso por você. Fiz isso por você. Por esta universidade, o presidente, nosso [athletic director].

“Temos os melhores jogadores, a melhor universidade, os melhores ex-alunos do país. Amo vocês, esses malditos caras aqui. Esses caras conseguiram.”

Moore substituiu Harbaugh na linha lateral pela segunda vez este ano, enquanto o Michigan HC cumpria uma suspensão imposta pela escola nos três primeiros jogos do time na temporada devido a um problema não relacionado NCAA caso de violações de recrutamento.

Por que o Michigan HC Jim Harbaugh foi suspenso?

Harbaugh, 59 anos, foi suspenso pelo Dez Grandes sobre alegação de roubo de sinais. A suspensão o manterá longe dos últimos três jogos da temporada regular de Michigan.

Wolverines (10-0) melhorou para 4-0 em jogos sem Harbaugh nesta temporada, embora ele ainda pudesse treinar.

Harbaugh manteve sua inocência e pretende entrar com uma ação legal contra o Big Ten enquanto se prepara para ganhar o terceiro título consecutivo na conferência e o primeiro campeonato nacional de Michigan desde 1997.

Enquanto isso, o Big Ten rejeitou a alegação de Michigan de que outros programas estavam roubando seus cartazes.