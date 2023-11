Heidi Klum e filha Leni surpreendem em lingerie vermelha ousada para campanha de Natal

Heidi Klum e sua filha de 19 anos, Leni Klum, estão chamando a atenção em sua última campanha de férias para a marca de moda italiana Intimissimi. A dupla mãe e filha posaram juntas em conjuntos de lingerie combinando, mostrando sua beleza estonteante e semelhança inegável.

Nas imagens da campanha postadas em suas contas do Instagram, Heidi e Leni podem ser vistas vestindo roupas íntimas rendadas vermelhas, exalando confiança e elegância. Leni até ergueu um laço enorme, chamando a atenção para os detalhes intrincados de seu conjunto de lingerie. Outra foto capturou a dupla segurando presentes brilhantes, irradiando alegria e espírito natalino.

A campanha também contou Heidi e Leni modelando lingerie preta, com calças de pijama de seda Heidi exibindo e um top combinando adornado com detalhes de penas. A ex-anjo da Victoria’s Secret exibiu sem esforço sua beleza e graça atemporais, enquanto Leni provou que está seguindo os passos da moda de sua mãe.

A dupla mãe e filha também compartilhou um vídeo lúdico da campanha, capturando momentos espontâneos delas mesmas com uma câmera portátil. O vídeo mostrou seu vínculo estreito e destacou sua química natural.

Klum postou seu entusiasmo pela campanha

Heidi Klum acessou o Instagram para expressar seu entusiasmo com a campanha, legendando sua postagem com: “Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum… Adoro nossa nova campanha de natal @intimissimiofficial que já foi lançada!” No entanto, ela desativou notavelmente os comentários na postagem, talvez antecipando reações mistas dos fãs.

E, de fato, a campanha recebeu críticas mistas dos fãs. Enquanto alguns ficaram em êxtase ao ver Heidi e Leni juntas novamente, outros acharam “um pouco assustador” uma mãe e uma filha posarem de lingerie lado a lado. Um usuário comentou: “Fazer uma sessão de fotos com sua mãe de lingerie ainda é estranho”.

No entanto, Leni já expressou sua indiferença em relação à reação em torno de suas campanhas anteriores de lingerie com sua mãe. Na festa de Halloween de Heidi em outubro de 2022, Leni disse ao Page Six: “Sinceramente, não observei muitas das reações. ótimo, e nos divertimos muito.”