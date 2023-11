Heidi Klum impressiona os fãs no GP de F1 em Las Vegas com look topless sob jaqueta de couro

Heidi Klum a modelo de 50 anos, fez barulho no fim de semana ao comparecer Grande Prêmio de Fórmula 1 em Las Vegasmostrando suas escolhas de moda ousadas.

Em uma selfie compartilhada no sábado, Klum posou ao lado dela dando aos fãs um vislumbre de seu traje ousado.

Heidi Klum deslumbra com sua espetacular fantasia de Halloween 2023Roberto Ortega

Adotando um visual ousado, Klum calçou botas de couro até a coxa combinadas com meias arrastão e cuecas de cintura alta. Completando o conjunto, ela usava com confiança uma jaqueta de couro preta, aparentemente optando por uma escolha ousada ao ficar nua por baixo.

A modelo legendou a foto com um emoji simples e carinhoso, expressando o clima do momento.

Heidi Klum conhece bem a moda única

Esta exibição de moda ousada não é a primeira vez que Klum chama a atenção com seu estilo distinto. No mês passado, ela fez uma mergulhe em sua festa anual de Halloween transformando-se em um pavão. Envolto em azul da cabeça aos pés, Klum personificava o pescoço e o rosto do magnífico pássaro, cercado por outros 10 imitando as vibrantes penas azuis, verdes e douradas, criando um conjunto deslumbrante.

Conhecida por sua abordagem sem remorso à moda, Klum tem demonstrado consistentemente sua confiança e qualidades. Desde vestidos que revelam as coxas em eventos glamorosos até celebrações divertidas da Páscoa usando apenas parte de baixo do biquíni e orelhas de coelho, a jurada do “America’s Got Talent” abraça seu estilo único sem reservas.

Além de suas escolhas de moda ousadas, Klum também compartilhou momentos íntimos com o marido, Tom Kaulitz. No ano passado, o casal comemorou seu quarto aniversário com um ensaio fotográfico despojado, simbolizando seu amor e conexão. Em uma postagem carrossel, Klum expressou seu carinho, legendando as imagens com uma declaração sincera.

“Amor da minha vida,” Klum postou.

Heidi Klum continua a cativar o público não só com a sua carreira de sucesso, mas também com as suas declarações de moda destemidas e expressivas que redefinem as expectativas no mundo dos eventos de alto nível.