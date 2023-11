Henry Kissinger morto aos 100 anos

Durante a década de 1970, Kissinger negociou a saída da América da guerra no Vietname, ajudou a abrir os EUA à China, estabilizou as relações entre Israel e os países árabes no Médio Oriente e aliviou as tensões com a União Soviética. Ganhou o Prémio Nobel pelos seus esforços de paz no Vietname, mas os críticos dizem que Kissinger viu a escrita na parede – a guerra era uma batalha perdida – e negociou o acordo de paz como uma forma de salvar a face.